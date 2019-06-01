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01 Червень 2019, Київ 09:33
Фотогалереї

Америка через радянський фотооб’єктив

Життя у США, зняте радянськими фотографами
Відвідувач радянської виставки 1959 року в Нью-Йорку. Інформаційна битва була однією з найпоширеніших елементів Холодної війни
1 Відвідувач радянської виставки 1959 року в Нью-Йорку. Інформаційна битва була однією з найпоширеніших елементів Холодної війни
Фото безхатченків на вулицях Нью-Йорка в 1981 році. У той час візити американських фотожурналістів до Радянського Союзу, як правило, суворо контролювалися. А радянські фотографи в основному вільно мандрували вулицями США
2 Фото безхатченків на вулицях Нью-Йорка в 1981 році.
У той час візити американських фотожурналістів до Радянського Союзу, як правило, суворо контролювалися. А радянські фотографи в основному вільно мандрували вулицями США
Результати, як видно з фотоархіву радянського (тепер російського) інформаційного агентства ТАСС, дають захопливий погляд на те, як Америка була показана радянській публіці
3 Результати, як видно з фотоархіву радянського (тепер російського) інформаційного агентства ТАСС, дають захопливий погляд на те, як Америка була показана радянській публіці
Демонстрант, який протестує проти війни. Санта-Круз, Каліфорнія, 1988 рік
4 Демонстрант, який протестує проти війни. Санта-Круз, Каліфорнія, 1988 рік
Ця фотографія зроблена у Нью-Йорку в 1985 році. На ній зображена людина, яка шукає їжу в кошику зі сміттям &ndash; і це одна з багатьох фотографій в архіві, присвячених американській бідності
5 Ця фотографія зроблена у Нью-Йорку в 1985 році. На ній зображена людина, яка шукає їжу в кошику зі сміттям – і це одна з багатьох фотографій в архіві, присвячених американській бідності
Комуністична партія США також була улюбленою темою фотографів ТАСС. На фото члени Компартії США проводять з&rsquo;їзд. 1966 рік
6 Комуністична партія США також була улюбленою темою фотографів ТАСС. На фото члени Компартії США проводять з’їзд. 1966 рік
Святкування дня народження американського комуніста й активіста за громадянські права Джеймса Джексона в Нью-Йорку, 1975 рік
7 Святкування дня народження американського комуніста й активіста за громадянські права Джеймса Джексона в Нью-Йорку, 1975 рік
Радянська школярка і &laquo;посол доброї волі&raquo; Катя Личова п&rsquo;є безалкогольний напій разом із &laquo;Рональдом Макдональдом&raquo;, 1986 рік
8 Радянська школярка і «посол доброї волі» Катя Личова п’є безалкогольний напій разом із «Рональдом Макдональдом», 1986 рік
Личова показує фотографії радянських пам&rsquo;яток американським школярам. Її тур по США відбувся після широко розрекламованого візиту американської школярки Саманти Сміт у Радянський Союз у 1983 році. Сміт загинула в авіакатастрофі в 1985 році, а Личова зникла з суспільного життя. Спроба російських журналістів знайти її в 2016 році була марною
9 Личова показує фотографії радянських пам’яток американським школярам. Її тур по США відбувся після широко розрекламованого візиту американської школярки Саманти Сміт у Радянський Союз у 1983 році. Сміт загинула в авіакатастрофі в 1985 році, а Личова зникла з суспільного життя. Спроба російських журналістів знайти її в 2016 році була марною
Гарбузовий ярмарок у 1988 році. На фото був підпис &laquo;Американський агропромисловий комплекс&raquo;
10 Гарбузовий ярмарок у 1988 році. На фото був підпис «Американський агропромисловий комплекс»
Цей вуличний музикант у Сан-Франциско потрапив на очі фотографові ТАСС у 1975 році
11 Цей вуличний музикант у Сан-Франциско потрапив на очі фотографові ТАСС у 1975 році
Санта-Клаус напрокат у Нью-Йорку, 1990 рік
12 Санта-Клаус напрокат у Нью-Йорку, 1990 рік
Моделі &laquo;Дружба&raquo; в Канзас-Сіті в політизованих костюмах перед зустріччю радянських і американських лідерів Михайла Горбачова і Рональда Рейгана в 1988 році
13 Моделі «Дружба» в Канзас-Сіті в політизованих костюмах перед зустріччю радянських і американських лідерів Михайла Горбачова і Рональда Рейгана в 1988 році
Чоловік, здається, охоче перегортує біографію радянського лідера Леоніда Брежнєва в Вашингтоні в 1978 році. Пристрасть Брежнєва до написання довгих, нудних &laquo;мемуарів&raquo; була предметом численних жартів у Радянському Союзі
14 Чоловік, здається, охоче перегортує біографію радянського лідера Леоніда Брежнєва в Вашингтоні в 1978 році. Пристрасть Брежнєва до написання довгих, нудних «мемуарів» була предметом численних жартів у Радянському Союзі
Продавчиня у крамниці на острові Сент-Томас у США, Віргінські острови, 1967 рік
15 Продавчиня у крамниці на острові Сент-Томас у США, Віргінські острови, 1967 рік
Військовослужбовці США під час навчальних занять, 1987 рік
16 Військовослужбовці США під час навчальних занять, 1987 рік
Подовжений лімузин, названий &laquo;Американська мрія&raquo;, у 1985 році в Нью-Йорку. Джей Орберґ, який зробив це авто, створив також безліч культових автомобілів для кіно, в тому числі DeLorean із Back To The Future (Назад у майбутнє) і крилатий Batmobile. Цей лімузин пізніше подовжили ще на 12 метрів, до нього додали вертолітний майданчик. По тому покинуте авто прийшло в непридатний для використання стан, але зараз лімузин &laquo;реставрується тут, у США&raquo;, написав сам Орберґ електронною поштою до Радіо Свобода
17 Подовжений лімузин, названий «Американська мрія», у 1985 році в Нью-Йорку. Джей Орберґ, який зробив це авто, створив також безліч культових автомобілів для кіно, в тому числі DeLorean із Back To The Future (Назад у майбутнє) і крилатий Batmobile. Цей лімузин пізніше подовжили ще на 12 метрів, до нього додали вертолітний майданчик. По тому покинуте авто прийшло в непридатний для використання стан, але зараз лімузин «реставрується тут, у США», написав сам Орберґ електронною поштою до Радіо Свобода
Фермер у своїй вантажівці зупинився, щоб його сфотографували
18 Фермер у своїй вантажівці зупинився, щоб його сфотографували
Учасники мітингу за мир 1983 року у Вашингтоні зупиняються, щоб понюхати троянди
19 Учасники мітингу за мир 1983 року у Вашингтоні зупиняються, щоб понюхати троянди
Кафе &laquo;Пельменна&raquo; на Брайтон-Біч у Нью-Йорку. Починаючи з 1970-х років, Брайтон-Біч став настільки популярним серед єврейських емігрантів із України та Росії, що отримав прізвисько &laquo;маленька Одеса&raquo;
20 Кафе «Пельменна» на Брайтон-Біч у Нью-Йорку. Починаючи з 1970-х років, Брайтон-Біч став настільки популярним серед єврейських емігрантів із України та Росії, що отримав прізвисько «маленька Одеса»
Вуличний музикант у центрі Нью-Йорка, 1989 рік
21 Вуличний музикант у центрі Нью-Йорка, 1989 рік
Відкриття в 1960 році в саду Організації Об&rsquo;єднаних Націй у Нью-Йорку радянської скульптури під назвою &laquo;Перекуємо мечі на орала&raquo;. Скульптор також створив культовий пам&rsquo;ятник &laquo;Батьківщина-Мати кличе&raquo;
22 Відкриття в 1960 році в саду Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку радянської скульптури під назвою «Перекуємо мечі на орала». Скульптор також створив культовий пам’ятник «Батьківщина-Мати кличе»
Люди розмахують американськими і радянськими прапорцями під час візиту Горбачова до Білого дому в 1987 році
23 Люди розмахують американськими і радянськими прапорцями під час візиту Горбачова до Білого дому в 1987 році
Молода жінка з російськими ляльками-матрьошками в Нью-Йорку в 1990 році. Радянський Союз розпався через рік
24 Молода жінка з російськими ляльками-матрьошками в Нью-Йорку в 1990 році. Радянський Союз розпався через рік
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