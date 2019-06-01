Доступність посилання
Перейти до основного матеріалу
Перейти до основної навігації
Перейти до пошуку
toggle search input
toggle main navigation
Усі сайти RFE/RL
Шукати
Шукати
пошук за словом...
РАДІО
ТБ
НОВИНИ
СТАТТІ
ПОЛІТИКА
ЕКОНОМІКА
СУСПІЛЬСТВО
КУЛЬТУРА
ВСЕ ЗА ДОБУ
МУЛЬТИМЕДІА
ФОТО
ДОНБАС
КРИМ
РУС
УКР
KTAT
СХЕМИ
ПРОГРАМИ
СХЕМИ
ДОНБАС.РЕАЛІЇ ТБ
НЬЮЗРУМ
ВАША СВОБОДА
ІСТОРІЇ З ЄВРОПИ
КРИМ.РЕАЛІЇ ТБ
СУБОТНЄ ІНТЕРВ'Ю
ІСТОРИЧНА СВОБОДА
М+
СВОБОДА В ДЕТАЛЯХ
#ВУкраїні
СВОБОДА ЗА ТИЖДЕНЬ
СПЕЦПРОЕКТИ
ВИБОРИ 2019
БІЛЬШЕ
Радіо Свобода
Слухати прямий ефір
Новини
Наступні
10:00 - 11:00
Ваша Свобода за тиждень
12:00 - 12:20
Суботнє інтерв’ю | Ірена Карпа, письменниця
15:00 - 15:20
Історична Свобода
ІНФО
Як слухати
РОЗКЛАД і ЗАПИС ПРОГРАМ
Радіо Свобода на SoundCloud
Донбас.Реалії на SoundCloud
Шукати
Шукати
Назад
Вперед
ТОП новини
01 Червень 2019, Київ 09:33
Фотогалереї
Америка через радянський фотооб’єктив
01 Червень 2019, 08:45
Еймос Чаппл
Життя у США, зняте радянськими фотографами
1
Відвідувач радянської виставки 1959 року в Нью-Йорку. Інформаційна битва була однією з найпоширеніших елементів Холодної війни
2
Фото безхатченків на вулицях Нью-Йорка в 1981 році.
У той час візити
американських фотожурналістів до Радянського Союзу
, як правило, суворо контролювалися. А радянські фотографи в основному вільно мандрували вулицями США
3
Результати, як видно з фотоархіву радянського (тепер російського) інформаційного агентства
ТАСС
, дають захопливий погляд на те, як Америка була показана радянській публіці
4
Демонстрант, який протестує проти війни. Санта-Круз, Каліфорнія, 1988 рік
5
Ця фотографія зроблена у Нью-Йорку в 1985 році. На ній зображена людина, яка шукає їжу в кошику зі сміттям – і це одна з багатьох фотографій в архіві, присвячених американській бідності
6
Комуністична партія США також була улюбленою темою фотографів ТАСС. На фото члени Компартії США проводять з’їзд. 1966 рік
7
Святкування дня народження американського комуніста й активіста за громадянські права Джеймса Джексона в Нью-Йорку, 1975 рік
8
Радянська школярка і «посол доброї волі» Катя Личова п’є безалкогольний напій разом із «Рональдом Макдональдом», 1986 рік
9
Личова показує фотографії радянських пам’яток американським школярам. Її тур по США відбувся після широко розрекламованого візиту американської школярки
Саманти Сміт
у Радянський Союз у 1983 році. Сміт загинула в авіакатастрофі в 1985 році, а Личова зникла з суспільного життя. Спроба російських журналістів
знайти її
в 2016 році була марною
10
Гарбузовий ярмарок у 1988 році. На фото був підпис «Американський агропромисловий комплекс»
11
Цей вуличний музикант у Сан-Франциско потрапив на очі фотографові ТАСС у 1975 році
12
Санта-Клаус напрокат у Нью-Йорку, 1990 рік
13
Моделі «Дружба» в Канзас-Сіті в політизованих костюмах перед зустріччю радянських і американських лідерів Михайла Горбачова і Рональда Рейгана в 1988 році
14
Чоловік, здається, охоче перегортує біографію радянського лідера Леоніда Брежнєва в Вашингтоні в 1978 році. Пристрасть Брежнєва до написання довгих, нудних «мемуарів» була предметом численних жартів у Радянському Союзі
15
Продавчиня у крамниці на острові Сент-Томас у США, Віргінські острови, 1967 рік
16
Військовослужбовці США під час навчальних занять, 1987 рік
17
Подовжений лімузин, названий «Американська мрія», у 1985 році в Нью-Йорку. Джей Орберґ, який зробив це авто, створив також безліч культових автомобілів для кіно, в тому числі
DeLorean
із Back To The Future (Назад у майбутнє) і крилатий
Batmobile
. Цей лімузин пізніше
подовжили ще на 12 метрів
, до нього додали вертолітний майданчик. По тому покинуте
авто прийшло
в непридатний для використання стан, але зараз лімузин «реставрується тут, у США», написав сам Орберґ електронною поштою до Радіо Свобода
18
Фермер у своїй вантажівці зупинився, щоб його сфотографували
19
Учасники мітингу за мир 1983 року у Вашингтоні зупиняються, щоб понюхати троянди
20
Кафе «Пельменна» на Брайтон-Біч у Нью-Йорку. Починаючи з 1970-х років, Брайтон-Біч став настільки популярним серед єврейських емігрантів із України та Росії, що отримав прізвисько «маленька Одеса»
21
Вуличний музикант у центрі Нью-Йорка, 1989 рік
22
Відкриття в 1960 році в саду Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку радянської скульптури під назвою «Перекуємо мечі на орала». Скульптор також створив культовий пам’ятник
«Батьківщина-Мати кличе»
23
Люди розмахують американськими і радянськими прапорцями під час візиту Горбачова до Білого дому в 1987 році
24
Молода жінка з російськими ляльками-матрьошками в Нью-Йорку в 1990 році. Радянський Союз розпався через рік
Америка через радянський фотооб’єктив
НА ЦЮ Ж ТЕМУ
Фотогалерея: Архів Мангофа
Український Голодомор очима австрійця
Нагору
XS
SM
MD
LG