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30 Червень 2017, Київ 21:49
Фотогалереї

Фотогалерея: Архів Мангофа

Майор Мартін Мангоф провів у Радянському Союзі понад два роки на початку 1950-х років. Він працював помічником військового аташе в американському посольстві, яке розташовувалося неподалік Красної площі в Москві.

Мангоф не марнував можливостей, пов’язаних з такою роботою. Будучи обдарованим фотографом, він відзняв сотні сцен із повсякденного радянського життя – як у Москві, так і в інших регіонах СРСР.

Архів Мангофа в чотирьох частинах: кольорові слайди і негативи, кінохроніка, знята на 16-міліметрову плівку, особисті записи і листування:

Архів Мангофа: частина перша. Похорон Сталіна

Архів Мангофа: частина друга. Міське життя

Архів Мангофа: частина третя. У дорозі

Архів Мангофа: частина четверта. Шпигун чи митець?

Набережна в Ялті, Крим
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Набережна в Ялті, Крим

Новинський бульвар, 18, Москва, навпроти американського посольства. У 1995 році з цієї арки невідомий вистрелив у посольство із гранатомета
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Новинський бульвар, 18, Москва, навпроти американського посольства. У 1995 році з цієї арки невідомий вистрелив у посольство із гранатомета

Новоспаський монастир, Москва
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Новоспаський монастир, Москва

Покупці в Петровському пасажі, Москва
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Покупці в Петровському пасажі, Москва

Вулиця Мохова, 13, де до 1953 року було розташоване американське посольство
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Вулиця Мохова, 13, де до 1953 року було розташоване американське посольство

Будівля Центрального телеграфу, вулиця Тверська, 7, Москва
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Будівля Центрального телеграфу, вулиця Тверська, 7, Москва

Затоплені вулиці Києва, УРСР
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Затоплені вулиці Києва, УРСР

Свято на Манежній площі, Москва
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Свято на Манежній площі, Москва

Кінотеатр на Арбатській площі в Москві. Афіша з рекламою фільму 1953 року &laquo;Вогні на річці&raquo;
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Кінотеатр на Арбатській площі в Москві. Афіша з рекламою фільму 1953 року «Вогні на річці»

Готель &laquo;Москва&raquo; на Манежній площі
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Готель «Москва» на Манежній площі

Вулиця Петрівка і вхід до крамниці &laquo;Петрівський пасаж&raquo;
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Вулиця Петрівка і вхід до крамниці «Петрівський пасаж»

Жінка з відром. Місце невідоме
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Жінка з відром. Місце невідоме

Вулиця в Ялті, Крим
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Вулиця в Ялті, Крим

Велика Васильківська вулиця, Київ
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Велика Васильківська вулиця, Київ

Затоплене перехрестя Хрещатика і вулиці Богдана Хмельницького, Київ
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Затоплене перехрестя Хрещатика і вулиці Богдана Хмельницького, Київ

В робочий полудень, місце невідоме
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В робочий полудень, місце невідоме

Вигляд на південно-західну частину Ленінградської вулиці з місця, де сьогодні стоїть готель &laquo;Азимут&raquo;. Мурманськ
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Вигляд на південно-західну частину Ленінградської вулиці з місця, де сьогодні стоїть готель «Азимут». Мурманськ

ГУМ на Красній площі
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ГУМ на Красній площі

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