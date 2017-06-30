Фотогалерея: Архів Мангофа

Майор Мартін Мангоф провів у Радянському Союзі понад два роки на початку 1950-х років. Він працював помічником військового аташе в американському посольстві, яке розташовувалося неподалік Красної площі в Москві.

Мангоф не марнував можливостей, пов’язаних з такою роботою. Будучи обдарованим фотографом, він відзняв сотні сцен із повсякденного радянського життя – як у Москві, так і в інших регіонах СРСР.

Архів Мангофа в чотирьох частинах: кольорові слайди і негативи, кінохроніка, знята на 16-міліметрову плівку, особисті записи і листування:

Архів Мангофа: частина перша. Похорон Сталіна

Архів Мангофа: частина друга. Міське життя

Архів Мангофа: частина третя. У дорозі

Архів Мангофа: частина четверта. Шпигун чи митець?