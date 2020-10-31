Посли G7 підтримали антикорупційні зусилля Зеленського

Посли країн Групи семи висловили підтримку прагненню президента України Володимира Зеленського зберегти антикорупційні реформи.

З такою заявою дипломати виступили після зустрічі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком в п’ятницю.

«Під час зустрічі з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком посли G7 висловили підтримку прагненню президента зберегти антикорупційні реформи та вкотре підтвердили, що судова влада, вільна від зовнішнього впливу, є фундаментальним стовпом успішної демократії», – йдеться у дописі у твітері.

Основною темою зустрічі стали події, пов‘язані з рішенням суддів Конституційного суду, повідомили в Офісі президента. Єрмак запевнив: «Була забезпечена безперебійна робота реєстрів НАЗК і було заявлено про те, що всі антикорупційні органи України, включаючи НАЗК, НАБУ та інші – вони є й будуть працювати».

Рішення Конституційнго суду України про неконституційність статті Кримінального кодексу, що передбачала кримінальну відповідальність за надання неправдивої інформації в деклараціях про доходи, а також стосовно обмеження деяких повноважень НАЗК, викликало протести в Україні та занепокоєння міжнародної спільноти щодо ризиків згортання антикорупційних реформ.