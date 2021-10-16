«Антисемітизм залишається проблемою в усьому світі» – спецпредставниця США з питань Голокосту

«Найбільш зворушливим було стояти там, де і відбувалися розстріли... Це була дуже емоційна і зворушлива мить», – каже спеціальна посланниця США з питань Голокосту Еллен Джермейн, яка прибула до України з нагоди 80-ї річниці вшанування загиблих у розстрілах у Бабиному Яру. В ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода вона розповіла, як ставиться до російських грошей для побудови меморіалу у Бабиному Яру та як запобігти новим геноцидам.

Про візит в Україну

Ця поїздка для мене – це можливість показати, що Сполучені Штати продовжують захищати релігійні свободи. Це означає, що ми боремося із такими явищами, як заперечення чи викривлення фактів про Голокост, боремося із антисемітизмом, допомагаємо нашим партнерам, таким, як Україна, захищати єврейську спадщину. Наш пріоритет – це пам’ять про загиблих, і ми допомагаємо меморіалізувати їхні історії.

Я була тут під час вшанування пам’яті розстріляних у Бабиному Яру. Мабуть, для мене найбільш зворушливим було стояти там, де і відбувалися розстріли. Я дивилась униз і думала про жертв і про трагедію, яка там відбулася. Це була дуже емоційна і зворушлива мить. Церемонія була урочиста. Це свідчило про те, як серйозно Україна підходить до того, щоб меморіалізувати трагедію у Бабиному Яру належним чином.

Про російські гроші для фінансування меморіалу в Бабиному Яру

Про протидію антисемітизму в Україні

Про збереження єврейської спадщини

Найважливіше – це точно і повною мірою зберегти пам’ять про Бабин Яр. Щодо ж шляхів, як цього досягнути, є багато варіантів, але головна ціль, ключове – це повна і точна меморіалізація трагедії і вшанування жертв. Як це робиться – це питання. Питання того, як взагалі мають зберігатися пам’ятки Голокосту. Це питання, яке має обговорюватися.Під час моєї поїздки Україною я спілкувалась із членами єврейської громади, представниками влади. Я питала в них про проблему антисемітизму в Україні. У відповідь я чула, що в Україні це не є великою проблемою. І це дуже приємно чути. Але ця проблема залишається так само, як це є проблемою в усьому світі. Новоухвалений закон про протидію антисемітизму в Україні – це хороший крок, який демонструє, що Україна та її лідери, парламент серйозно ставляться до проблеми.

Ми також говорили про те, як захистити території, де розташовані історичні єврейські кладовища. Над деякими з них розгорнули будівництва. Я знаю, що багато з цих пам’яток вже визначені законом як території національних заповідників культурної спадщини в Україні, але однією з проблем залишається виконання цих норм. Ми закликаємо знайти кращі методи виконання законів, що вже існують, про збереження таких територій.

Про праведників і колабораціоністів

Як запобігти геноцидам у майбутньому?

Багато українців увічнені як праведники світу в музеї Яд Вашем в Ізраїлі, як ті українці, які допомагали євреям під час Голокосту. Але, на жаль, були деякі українці, які співпрацювали з нацистами. І це правда. І це вимагає відкритої дискусії між дослідниками, громадянським суспільством і населенням. Це вимагає просвітництва і готовності чути різні точки зору.

Я хотіла б, щоб я могла сказати, що світ застрахований від нових геноцидів. Але людство поки не на цій стадії, я боюсь. До того, як стати спеціальною посланницею з питань Голокосту, я була частиною американської місії в Сараєво впродовж трьох років. Я відвідувала Сребреницю. І це потужне нагадування усім нам, що навіть якщо ми намагаємось вживати заходів для того, щоб фраза «ніколи знову» була правдою, ми не завжди досягаємо успіху. Ми маємо продовжувати намагатися, протидіяти, боротися з такими явищами, як антисемітизм, расизм, викривлення і заперечення правди про Голокост.

Коли історію і наратив про Голокост заперечують – це різновид антисемітизму. Тоді стає простіше сказати, що нічого не сталося. А це знецінює тих, хто вижив, знецінює значення трагедії і значення усіх геноцидів. Ми мусимо продовжувати боротьбу. Я вірю, що ми досягли прогресу. Нині ми у кращій позиції, ніж 100 років тому.