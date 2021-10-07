Зеленський підписав закон про протидію антисемітизму в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні», повідомляє пресслужба голови держави.

«Документ має на меті створення законодавчого механізму для протидії антисемітизму в Україні та запобігання його проявам задля захисту прав людини, запобігання випадкам ксенофобії, расизму і дискримінації. Імплементація цього закону сприятиме подальшому зміцненню культури толерантності в українському суспільстві», – йдеться в повідомленні.

Документ, зокрема, дає визначення терміну «антисемітизм» і вказує перелік його проявів.

За порушення вимог закону передбачається цивільно-правова, адміністративна і кримінальна відповідальність. Йдеться, зокрема, про право на відшкодування матеріальної й моральної шкоди, завданої особі внаслідок проявів антисемітизму.

Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Верховна Рада ухвалила документ 22 вересня. Наприкінці вересня його підписав тодішній спікер Дмитро Разумков.