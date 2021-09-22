Рада ухвалила закон про протидію антисемітизму

Верховна Рада України 22 вересня ухвалила закон про протидію та запобігання антисемітизму.

«За» проголосували 283 народних депутати.

«Законом з метою протидії та запобігання антисемітизму, його проявам в Україні на законодавчому рівні визначено поняття «антисемітизм», його основні прояви, встановлено заборону антисемітизму, його проявів та відповідальність за порушення законодавства про антисемітизм», – мовиться у повідомленні на сайті парламенту.

До проявів антисемітизму, зокрема, документ відносить приховування або виправдання вбивства або заподіяння шкоди, висловлювання неправдивих відомостей, ненависницьких заяв про осіб єврейського походження, заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост), виготовлення, поширення будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів і зображень антисемітського змісту. Також такими закон визначає умисне пошкодження, руйнування й осквернення будівель та інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам і громадським єврейським організаціям, а також релігійних чи культових споруд (будинків), місць поховань осіб єврейського походження, пам'ятників, пам'ятних знаків, присвячених євреям, через мотиви антисемітизму.

Закон передбачає три види відповідальності за порушення його норм: цивільно-правову, адміністративну та кримінальну.

Закон набуде чинності наступного дня після його публікації у «Голосі України».