Зеленський назвав Бабин Яр спільною трагедією єврейського та українського народів

Масове знищення євреїв в урочищі Бабин Яр у Києві восени 1941 року є спільною трагедією єврейського та українського народів, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Бабин Яр – це спільна трагедія єврейського та українського народів. Чорна, потворна сторінка світової історії... Трагедія Бабиного Яру торкнулася кожного. Навіть, якщо тут не був убитий чийсь родич, друг або знайомий, це торкнулося всіх. Кожної людини, яка вважає себе людиною. Адже те, що сталося тут, є злочином проти виду, проти поняття «людина», – сказав Зеленський на заходах у Києві до 80-х роковин трагедії в Бабиному Яру.

Зеленський згадав про Праведників народів світу, які рятували жертв розстрілів в урочищі.

«Серед тих, чиї історії відомі, на сьогодні це звання носить 2 тисячі 659 українців. Ми пишаємося кожним із них», – сказав Зеленський.

Він також нагадав про те, що незабаром в урочищі буде створено Меморіальний комплекс і Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр».

«Я щасливий, що після суперечок, перешкод, різних «але», ми почали рухатися. Щомісяця тут з’являються нові об’єкти, які за кілька років стануть частиною єдиного, масштабного комплексу пам’яті, який дасть змогу сповна відчути жах, біль і страждання, які приносять людству нацизм, расизм, антисемітизм, ксенофобія і нетерпимість», – сказав президент.

Нині тривають жалобні заходи до роковин трагедії у Бабину Яру. Під час німецької окупації Києва урочище Бабин Яр стало місцем масових розстрілів. Наприкінці вересня 1941 за два дні нацисти розстріляли понад 33 тисячі євреїв. Бабин Яр є одним із символів Голокосту.