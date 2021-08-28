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«Історію України мають розказувати тільки українці» – голова СКУ про проєкт меморіалу «Бабин Яр»

Павло Ґрод повторив готовність Світового конгресу українців надати понад 20 мільйонів доларів на підтримку національного проєкту меморіалу «Бабин Яр»

Голова Світового конгресу України Павло Ґрод вважає, що проєктом меморіалу «Бабин Яр» має передусім опікуватися українська держава. Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми вважаємо, що історію України мають розказувати тільки українці! Ця меморіалізація має бути, чи є це меморіалізація Бабиного Яру, чи Голодомору, чи Революції гідності, то це мають розказувати українці», – стверджує Ґрод.

Голова організації вказав на те, що СКУ підписав меморандум про співпрацю з Кабінетом міністрів, який передбачає підтримку створення меморіалів. Ґрод повторив готовність Світового конгресу українців надати понад 20 мільйонів доларів на підтримку проєкту.

«Ми явно підтримували державний проєкт (меморіалу «Бабин Яр» – ред.), який тепер нарешті існує. Були пропозиції від Академії наук України. І є конкретна пропозиція цієї меморіалізації щодо музею, проєктів. І ми написали до міністра культури України Ткаченка пропозицію, що ми як Світовий конгрес українців готові надати понад 20 мільйонів доларів, щоб підтримати національний проєкт, щоб сформувати цей національний проєкт», – сказав він.

За словами Ґрода, цю суму запропонував один меценат з Канади, але Конгрес планує також почати відповідний збір.

Голова організації зазначив, що в Бабиному Яру загинули як євреї та роми, так і українці, зокрема, представники націоналістичного руху, як поетеса та діячка ОУН Олена Теліга.

«Тому ми мусимо зрозуміти цю історію. І це мусить Україна розказувати цю історію, не приватні особи, де немає ніякого контролю зі сторони уряду. Ми дивимося на проєкти, скажімо, музеїв голокосту по світу в США, в Канаді, по Європі. Це є всі державні проєкти. І ми не розуміємо, чому це не може бути, це не повинно бути. Це повинен бути державний проєкт в Україні», – вважає Ґрод.

На його думку, концепцію проєкту реально представити до 80-х роковин розстрілів у Бабиному Яру, які відзначатимуть наприкінці вересня. Голова Конгресу навів приклад музею Голодомору, вказавши на те, що його будівництво «швидко йде».

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«Я сподіваюся, що темп може бути подібний в Бабиному Яру, що за рік, за два, за три можемо мати вже. І, можливо, це мусить бути поступово. Все наразі не зробиться. Починаємо план, меморіальний комплекс. Тоді музей, такого подібного. І воно буде розширюватися. Але важливо, щоб була ця стратегія, і воно було би в руках тих, що відповідають – громадяни України, щоб це було в руках держави», – додав він.

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» був заснований 2016 року як приватний проєкт із ініціативи і коштом російських бізнесменів Павла Фукса, а також Михайла Фрідмана і Германа Хана (останні двоє перебувають у так званому «списку Путіна» Міністерства фінансів США, в який внесені особи, наближені до президента Росії Володимира Путіна, щодо яких можуть бути запроваджені санкції). Художнім керівником проєкту є росіянин Ілля Хржановський.

У травні 2020 року було опубліковано Звернення української культурної та наукової спільноти щодо меморіалізації Бабиного Яру. Його підписали понад 750 осіб, зокрема відомі правозахисники, письменники, історики. Підписантів непокоять зв’язки МЦГБЯ з Росією і загальна концепція висвітлення подій у Бабиному Яру цим центром.

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