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Будемо працювати з Вселенським патріархом, щоб розширити межі ПЦУ у світі – Ґрод 

Президент Світового конгресу українців Павло Ґрод

Президент Світового конгресу українців Павло Ґрод вважає за необхідне розширювати межі Православної церкви України за кордоном, щоб обмежити вплив російської православної церкви на діаспору. Про це він сказав у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю».

«Коли хтось приїжджає, емігрує з України, то шукає церкву – одне з головного. Як немає української православної церкви, де піти, то вони відразу йдуть в російську православну церкву. І ми всі знаємо, що РПЦ – це «рука Кремля», навіть в діаспорі. І тому важливо, щоб ми могли створювати чи відкривати українські православні церкви в діаспорі. Я про це говорив із Вселенським патріархом», – сказав Павло Ґрод.

За його словами, «релігійна стратегія» для українців за кордоном важлива, як і протидія «русскому миру».

«Ми бачимо, як в Італії, Німеччині, Франції, Португалії, Греції займаються цим «русским миром». То ми протидіємо цьому із нашою стратегією «український світ». І для цього важливо, щоб, коли українці виїжджають з України, вони чулися вдома, щоб вони не асимілювалися. І це є шкільна політика, щоб ми мали розвинуті українські школи. Бо знову, що «русский мир» творить – вони фінансують школи за кордоном, щоб приходили та вчили одну російську мову», – сказав президент СКУ.

Ґрод вважає, що потрібно «розширювати межі Томосу» за кордоном.

«Дати юрисдикцію, авторитет ПЦУ, щоб діяти поза межами України. І в розмові, я сказав би, що Вселенський патріарх (Варфоломій – ред.) був дуже відкритий для цього. То ми будемо з ним старатися працювати. Бо ми представляємо мирян, ми представляємо громадянське суспільство. І ми часами можемо говорити про те, чи наше духовенство не може говорити, але ми можемо говорити від імені мирян», – додав Ґрод.

Повністю інтерв’ю з президентом Світового конгресу українців Павлом Ґродом читайте і дивіться на платформах Радіо Свобода незабаром.

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