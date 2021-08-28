Будемо працювати з Вселенським патріархом, щоб розширити межі ПЦУ у світі – Ґрод 

Президент Світового конгресу українців Павло Ґрод вважає за необхідне розширювати межі Православної церкви України за кордоном, щоб обмежити вплив російської православної церкви на діаспору. Про це він сказав у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю».

«Коли хтось приїжджає, емігрує з України, то шукає церкву – одне з головного. Як немає української православної церкви, де піти, то вони відразу йдуть в російську православну церкву. І ми всі знаємо, що РПЦ – це «рука Кремля», навіть в діаспорі. І тому важливо, щоб ми могли створювати чи відкривати українські православні церкви в діаспорі. Я про це говорив із Вселенським патріархом», – сказав Павло Ґрод.

За його словами, «релігійна стратегія» для українців за кордоном важлива, як і протидія «русскому миру».

«Ми бачимо, як в Італії, Німеччині, Франції, Португалії, Греції займаються цим «русским миром». То ми протидіємо цьому із нашою стратегією «український світ». І для цього важливо, щоб, коли українці виїжджають з України, вони чулися вдома, щоб вони не асимілювалися. І це є шкільна політика, щоб ми мали розвинуті українські школи. Бо знову, що «русский мир» творить – вони фінансують школи за кордоном, щоб приходили та вчили одну російську мову», – сказав президент СКУ.

Ґрод вважає, що потрібно «розширювати межі Томосу» за кордоном.

«Дати юрисдикцію, авторитет ПЦУ, щоб діяти поза межами України. І в розмові, я сказав би, що Вселенський патріарх (Варфоломій – ред.) був дуже відкритий для цього. То ми будемо з ним старатися працювати. Бо ми представляємо мирян, ми представляємо громадянське суспільство. І ми часами можемо говорити про те, чи наше духовенство не може говорити, але ми можемо говорити від імені мирян», – додав Ґрод.

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