Адепти УПЦ (МП) завершили протест проти приїзду Вселенського патріарха до Києва

Адепти Української православної церкви, підпорядкованої Московському патріархату, завершили в Києві протест проти приїзду Вселенського патріарха Варфоломія. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, учасники критикували рішення патріарха надати Україні томос, який дозволив утворити канонічну і незалежну від Москви Православну церкву України.

Протести розпочалися ще 20 серпня увечері в Борисполі, після прибуття літака із Варфоломієм.

Як повідомляє Hromadske з посиланням на поліцію Києва, в акції взяли участь близько півтори тисячі людей. Захід відбувся мирно і без сутичок.

Вселенський патріарх Варфоломій, який прибув в Україну з пастирським візитом, спільно з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм 21 серпня вшанував загиблих українських військових та жертв Голодомору.

Після цього пройшла в Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття Вселенського патріарха Варфоломія відбулася подячна молитва (доксологія).

Учасники заходу проходили на територію Михайлівського Золотоверхого монастиря після перевірки правоохоронців, люди повинні були мати документи, що посвідчують особу, а також захисні маски.

Пізно ввечері 20 серпня, в день прибуття Вселенського патріарха Варфоломія в Україну, зустріч із ним провів президент України Володимир Зеленський.