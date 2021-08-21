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Адепти УПЦ (МП) завершили протест проти приїзду Вселенського патріарха до Києва

Учасники акції протесту УПЦ (МП) під Верховною Радою України, Київ, 21 серпня 2021 року

Адепти Української православної церкви, підпорядкованої Московському патріархату, завершили в Києві протест проти приїзду Вселенського патріарха Варфоломія. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, учасники критикували рішення патріарха надати Україні томос, який дозволив утворити канонічну і незалежну від Москви Православну церкву України.

Протести розпочалися ще 20 серпня увечері в Борисполі, після прибуття літака із Варфоломієм.

Як повідомляє Hromadske з посиланням на поліцію Києва, в акції взяли участь близько півтори тисячі людей. Захід відбувся мирно і без сутичок.

Вселенський патріарх Варфоломій, який прибув в Україну з пастирським візитом, спільно з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм 21 серпня вшанував загиблих українських військових та жертв Голодомору.

Після цього пройшла в Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття Вселенського патріарха Варфоломія відбулася подячна молитва (доксологія).

Учасники заходу проходили на територію Михайлівського Золотоверхого монастиря після перевірки правоохоронців, люди повинні були мати документи, що посвідчують особу, а також захисні маски.

Пізно ввечері 20 серпня, в день прибуття Вселенського патріарха Варфоломія в Україну, зустріч із ним провів президент України Володимир Зеленський.

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