Колишній президент СКУ просить Верховного комісара ООН з прав людини захистити українців Росії

Українці в Росії зазнають «жорстокого переслідування», російська держава перешкоджає «діяльності громадянського суспільства, реалізації релігійних та етнічних прав, самому їхньому існуванню», про це у листі, адресованому Верховному комісару ООН з прав людини Мішель Бачелет, написав колишній голова Світового конгресу українців, нью-йоркський адвокат Аскольд Лозинський. Радіо Свобода отримало копію цього листа, датованого 3 серпня 2021 року.

Посилаючись на дані представників українських організацій в Росії, Лозинський говорить, що і раніше, але особливо протягом останніх 15 років «українські організації в Росії та активісти громади зазнають репресій, тиску та переслідувань з боку російської влади».

Серед фактів переслідування українських організацій та українських активістів він наводить широко відомі події, такі як

ліквідація Верховним Судом РФ двох головних громадських організацій, що об’єднували локальні українські організації в Росії – Федеральної національно-культурну автономію українців Росії та Організацію українців Росії,

закриття єдиної в своєму роді Бібліотеки української літератури в Москві,

ліквідацію судом РФ Омської обласна громадської організації «Сірий Клин»,

ліквідацію Української організації Новосибірської області – культурно-освітнього фонду «Союз українців Сибіру»,

а також маловідомі в Україні факти вбивства проукраїнських активістів, ймовірно, за їхню проукраїнську позицію. Аскольд Лозинський називає імена члена Ради Об’єднання українців Росії, голову Тульської регіональної організації «Батьківська стріха» Володимира Сенишина, бізнесмена, мецената і члена Українського культурного товариствр «Мрія» Володимира Побуринного з Іванова та організатора і голову Українського музично-літературного товариства «Горлиця» Анатолія Криля з Владивостока.

Також Аскольд Лозинський згадав про те, що Генеральна прокуратура та Міністерство юстиції РФ внесли Світовий конґрес українців до списку «небажаних» організацій у Російській Федерації (РФ), а за контакти з СКУ громадянам Росії загрожує кримінальна відповідальність. Він називає це рішення російської влади «навмисною спробою ізолювати українську громаду в Росії від решти світу».

Аскольд Лозинський у своєму листі до Мішель Бачелет просить офіс Верховного комісара ООН з прав людини провести незалежне розслідування, «довести його результати до відома самого Путіна, оскільки в Росії нічого не відбувається без його відома та схвалення», та «довести висновки до відома держав-членів ООН на Генеральній Асамблеї та Раді Безпеки».

Радіо Свобода направило запит до офісу Верховного комісара ООН з прав людини з проханням прокоментувати отримання цього листа та подальші дії щодо нього.

Нещодавно Світовий конгрес українців повідомив про припинення членства своїх локальних організацій, через впровадження кримінальної відповідальності для російських громадян за зв’язки з так званими «небажаними» організаціями. Рішення, за словами СКУ, було продиктовано бажанням «захистити українську національну меншину у Росії від репресій».

Президент СКУ Павло Ґрод назвав це рішення російської влади «ще одним прикладом грубого порушення Росією прав людини і продовження переслідувань української національної меншини, яка є найбільшою національною меншиною Росії». Він додав, що СКУ «засуджує російське репресивне законодавство, метою якого є ізоляція та асиміляція українців у Росії».

СКУ оскаржив у Московському міському суді рішення Тверського районного суду Москви про відмову СКУ в позові щодо його визнання «небажаною організацією в РФ», відзначивши, що організація, яка об'єднує українців у понад 60-ти країнах світу, не порушував законодавство РФ та міжнародне право, а також наголосивши, що Генеральна прокуратура і Міністерство юстиції РФ порушили законодавство РФ, визнавши СКУ небажаною організацією на території РФ.

У розмові з Радіо Свобода юрист, який веде справи СКУ в Росії, Сергій Винник, який сам зазнав переслідувань у Росії, сказав, що очікує остаточного рішення російських судів щодо справи СКУ у вересні, після чого він планує звернутися до Європейського суду з прав людини.

Восени минулого року в інтерв'ю Радіо Свобода міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи закриття організації «Сірий клин», заявив, що «це ж не якийсь поодинокий випадок».

«Останні роки Росія планово зачищає свою територію від незалежних українських організацій. Тобто все, що не інфільтровано, не контролюється повністю ФСБ, – все піддається знищенню. Так було з бібліотекою українською в Москві. І так зараз сталося з «Сірим клином», – сказав глава української дипломатії.

Він також наголосив, що хоче сказати українцям Росії, що «українська держава завжди пам’ятатиме про вас, про ваших прадідів, які будували цілі міста, розбудовували, приносили цивілізацію на окремі території Російської Федерації».

За словами міністра, «Україні взагалі потрібно дуже серйозно переосмислити свою політику щодо закордонних українців, «зокрема щодо того, як ми можемо допомагати українцям в Росії в тих умовах майже тотального контролю ФСБ, під яким вони перебувають». Як сказав Кулеба, «це дуже серйозна задача», але «інструментарій дій в Росії» для України є «дуже обмежений».