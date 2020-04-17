«Буревісники», або «Thunderbirds» – аси однойменної пілотажної групи ВПС США здійснили політ над Лас-Вегасом в штаті Невада на честь всіх, хто веде самовіддану боротьбу з епідемією коронавірусу.

«Ми салютуємо працівникам системи охорони здоров'я і екстрених служб, які перебувають на передовій боротьби з COVID-19, – написали льотчики в твіттері. – У ці важкі часи вони служать прикладом для всієї країни. Для нас велика честь здійснити політ заради них».

США перевищили Італію в сумній статистиці смертності від коронавірусної інфекції. Станом на 16 квітня у США – 639 664 інфікованих і щонайменше 30 000 померлих.

За матеріалами агенства Reuters