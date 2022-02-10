«Люди туди ринуться, і тоді що?» Чому університети проти атестації випускників з окупованих територій

Юлія Бондар

Виші-переселенці протестують проти пропонованої атестації випускників «університетів» на окупованих територіях. Законопроєкт про це готують у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій – його текст ще відсутній, але саму ідею презентували на засіданні робочої групи. Саме після неї й почався рух: освітяни заявили, що наближається легалізація освітніх закладів окупаційної влади. Проте, деякі громадські організації підтримують ініціативу, бо – кажуть – це допоможе в реінтеграції. Що насправді пропонується? Йдеться про визнання псевдо-вишів, чи хтось щось не так зрозумів?

Після окупації Донецька та Луганська російськими гібридними силами чимало вищих навчальних закладів перевели на підконтрольну Україні територію. В ОРДЛО їхні «клони» також продовжили працювати: вони щороку набирають абітурієнтів, проте, звісно, не мають ліцензій та визнаних світом дипломів – лише деяким із них російські університети дозволяють отимати паралельно і свій.

Що за проєкт

3 лютого відбулось засідання робочої групи Мінреінтеграції, на якому обговорили механізм атестації випускників цих «самопроголошених вишів». Судячи з наказу Міністерства, все лише на етапі розробки. До робочої групи, яка має цей проєкт написати, запросили працівників Таврійського національного університету імені Вернадського, який переїхав з Криму, Східноукраїнського національного університету імені Даля, розташованого у Сєвєродонецьку, Донецького державного університету внутрішніх справ, переміщеного до Маріуполя і Кривого Рогу, експертів фонду «Відкрита політика», комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, центру прав людини ZMINA, освітнього центру «Донбас/Крим-Україна» (урядовий центр, який займається вступом абітурієнтів з окупованих територій), інших організацій.

За словами адвокаційної менеджерки Центру прав людини ZMINA Альони Луньової, це була перша зустріч робочої групи, яку утворили для напрацювання змін до законодавства.

На засіданні ми не обговорювали певний проєкт закону

«На засіданні ми не обговорювали певний проєкт закону. У нас були робочі матеріали, які підготували Мінреінтеграції, але це не були закони. Це були стартові позиції, про які ми можемо говорити, які можемо обговорювати. На наступний день частина членів групи оприлюднила чернетку, ніби це є позиція міністерства. До того ж, для членів групи – а їх 37 – є дедлайн (11 лютого) по наданню своїх пропозицій, тобто процес тільки почався», – коментує Альона Луньова.

Чому проти університети?

Виші-переселенці наступного дня після зустрічі опублікували спільну заяву на сайті Луганського національного університету імені Шевченка. Вони висловили припущення, що спрощена атестація означатиме легалізацію освітніх документіав, а разом з тим і закладів, які діють на непідконтрольних територіях.

«Вважаємо неприпустимими з правового та морального поглядів прийняття такого законопроєкту, який буде першим кроком до легалізації всіх установ, що незаконно діють на окупованих територіях, не маючи ліцензій на провадження освітньої діяльності та сертифікатів про акредитацію спеціальностей (освітніх програм), а також порушенням вітчизняного й міжнародного права в галузі освіти, зокрема Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні (Ліссабон, 11 квітня 1997 року)», – йдеться у заяві.

Підписались Донецький національний медичний університет, Таврійський національний університет імені Вернадського, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Туган-Барановського, Дуганський державний медичний університет, Горлівський інститут іноземних мов.

Ректорка Луганського національного університету імені Шевченка (діє у Старобільську) Олена Караман виклала Радіо Донбас.Реалії свої аргументи:

Кваліфікація присвоюється саме в дипломі, результати навчання прописуються в додатку до диплому. Кваліфікація і результат навчання неможливі без диплому

«Ми постійно думаємо, як залучити абітурієнтів з непідконтрольних територій та інтегрувати їх в освітньо-науковий і правовий простір України; тобто для нас як жителів Луганська, Донецька було це принциповою позицією витягнути звідти молодь, бо там дуже потужна інформаційна психологічна війна, яка нищить психіку. А що таке визнання кваліфікацій і результатів навчання? Це, по суті, визнання дипломів невизнаних закладів вищої освіти. Нам кажуть, що визнавати дипломи не будуть, а лише кваліфікацію і результати навчання. Але ж, шановні, є закон України «Про вищу освіту», де в ст. 1 і в ст. 7 чітко написано, що кваліфікація присвоюється саме в дипломі, результати навчання прописуються в додатку до диплому. Кваліфікація і результат навчання неможливі без диплому».

«Який може бути зворотний ефект від цього законопроєкту? – міркує вона. – У нас дуже велика лінія розмежування. І це може спричинити інший ефект: з тої ж Станиці Луганської – перейшли місток з КПВВ і будь-яким чином отримали цей диплом: купили, намалювали, роздрукували. І приїхали до нас визнаватись. Люди можуть туди ринутись, і тоді що?»

Аргументи Верещук

Міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук на своїй сторінці у фейсбук 5 лютого написала, що спрощена атестація спонукатиме людей з окупації приїжджати в Україну для продовження навчання чи працевлаштування.

Це є частиною державної політики. Один із таких стимулів – це атестація

«Ми маємо стимулювати молодь з ТОТ переїжджати вчитись та працювати на контрольовану територію України. Це є частиною державної політики. Один із таких стимулів – це атестація (для визнання кваліфікацій та результатів навчання). Спрощення атестації полегшує працевлаштування молоді з ТОТ на підконтрольній території», – написала Верещук.

Вона наголосила: не йдеться про визнання дипломів та інших освітніх документів окупаційних адміністрацій. Радіо Донбас.Реалії пропонувало міністру розповісти про ідею детальніше в прямому ефірі у будь-який день, проте ми отримали відмову – у МінТОТ кажуть, що інформація в пості на сторінці Ірини Верещук повна.

Ідею підтримує і представництво президента України в Автономній Республіці Крим. Воно закликає Міністерство освіти і науки України розробити один механізм, за яким будуть оцінювати знання жителів тимчасово окупованих територій.

Наразі МОН пропонує таким людям заново вступати у виш за спрощеною системою, яка діє з 2016 року для абітурієнтів з ОРДЛО. Також з минулого року для таких випускників діють спеціальні підготовчі курси зі стипендією.

Подібне було для Криму

Подібна програма до 2016 року існувала для кримчан. Якщо ти отримав знання на непідконтрольній території після 20 лютого 2014 року, міг їх підтвердити в Україні через атестацію. У наказі , який це регулював, було зазначено, що освітні документи окупаційної адміністрації не визнаються, а для атестації потрібно виїхати на підконтрольну територію. До того ж, пройти атестацію могли лише ті, хто отримав документ про повну загальну середню освіту державного зразка; якщо немає – людина мала податися до закладу середньої освіти, зарахуватися на екстернат і скласти іспити, визначені закладом. Лише після цього починається процес атестації.

«За 6 років існування цієї процедури подібну атестацію пройшли 126 осіб. Ця система існувала до листопада 2021 року, з технічних причин перестала існувати. Після того, як був скасований Закон «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», внесені певні зміни до закону «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», то була допущена технічна помилка. Ніхто не збирався цю систему змінювати, припиняти. Через зміни система припинила своє існування», – пояснює Альона Луньова.

Тому ще в листопаді 2021 року правозахисники закликали владу спростити доступ до української освіти для тих, хто проживає на окупованих територіях. «Ми вважаємо, що жителі всіх окупованих територій, які здобули освіту на цих територіях, повинні отримати шанс продовжити навчання чи працевлаштуватися на підконтрольних уряду України територіях. Для цього держава має запровадити такий механізм підтвердження освітніх компетенцій, який дозволить всім, хто хоче покинути тимчасово окуповані території, вчитися чи працювати на підконтрольних уряду України територіях, мали можливість це зробити», – йдетья у зверненні, яке підписали Центр прав людини ZMINA, «Крим СОС», «Донбас СОС», «Восток СОС», «Право на захист» та Кримська правозахисна група.

Ці правозахисники вважають, що система атестації буде мотивувати людей, які отримали так звані дипломи угруповань «ДНР» та «ЛНР», через спрощений процес атестації повертатися на вільну територію України.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу