«Останется минимум сотрудников». Что с Авдеевским коксохимом, который пережил сильнейший в своей истории обстрел

В результате удара российских войск по Авдеевскому коксохиму погибли сотрудники предприятия. На заводе говорят, что удар был точным и прицельным – работники, которые ехали в автобусе, даже не успели дойти до убежища. И уже во время работы спасателей по территории опять были попадания. Компания Метинвест, которой принадлежит предприятие, заявляет, что консервирует его и оставляет на месте минимум персонала. О ситуации на коксохиме радио Донбасс.Реалии поговорили с бывшим директором завода, народным депутатом Мусой Магомедовым.

В результате обстрела погибло 7 человек, а не 10, как сообщалось ранее



– Что сейчас с ранеными?

– Они в больнице. Им оказывается необходимая помощь. И есть шанс, что тех, кого довезли в больницу, останутся живы. Там есть тяжелые. Есть женщина, которой ногу оторвало. Но медики работают. Будем надеется, что спасут всех. Я сегодня разговаривал с полицейскими, которые отвозили раненых. Двоих не довезли, к сожалению. Но та информация, которая была вчера, она оказалась не верной. В результате обстрела погибли не 10, а 7 человек. 5 непосредственно на месте. И двое от ранений. Остальные в больнице.



Вот момент взрыва – видео опубликовала полиция:



– Какие повреждения у завода? Что разрушено? И понятно ли, из чего стреляли?

Попаданий много. Стреляли разными калибрами. Попадания рядом с заводом, есть попадания в различные цеха. Т.е. попадают часто и много. Но вот вчера наиболее сложный день был из-за того, что попали под обстрел сотрудники.​

Сейчас завод не производит кокс, только ведется обогрев оборудования



– А решение законсервировать завод с чем связано? Для безопасности или там просто нечему уже работать?

– На самом деле часть завода была законсервирована еще в самом начале. Это второй блок законсервирован был. Затем, когда начались обстрелы, законсервировали первый блок. А та работа, которая сейчас ведется – это обогрев батарей. Если перестать греть, то температура упадет ниже критической и завод перестанет существовать, как единица. И то минимальное количество людей, которые есть, это те люди, которые занимаются обогревом. И сейчас обсуждается вопрос, чтобы концентрировать подогрев буквально на одном цехе. Что позволит людям практически не выходить на поверхность на переподключения. Т.е. производство кокса уже давно не ведется. Речь идет только об обогреве.

В городе остаются еще около 10 тысяч человек

– Коксохимический завод – градообразующее предприятие для Авдеевки. Чем сейчас живет город, если завод законсервирован? Вообще много людей в Авдеевке осталось и чем они занимаются?

– Естественно, что на месте работают больница, полиция, спасатели. Городская военная администрация на месте. Работают коммунальные предприятия. Работают РЕСовцы, которые восстанавливают электроснабжение. Мы считаем, что в городе сейчас остается около 10 тысяч человек. Точно, конечно, сказать сложно. Но люди сидят в убежищах. Я когда там был, то убеждал их, что нужно уезжать. Наиболее активные выехали, но многие остаются. Мы не можем принудительно эвакуировать, хотя в такой ситуации можно было бы говорить и об этом. Не всегда у людей срабатывает сознание. А когда наконец это происходит, то бывает поздно. Мы уже знаем такие примеры.

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