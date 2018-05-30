Бабченко живий: перше фото після замаху

Російський журналіст Аркадій Бабченко, про вбивство якого було повідомлено вночі 29 травня, живий. Він прийшов на брифінг Служби безпеки України 30 травня ввечері, менш ніж через добу після замаху. СБУ заявила, що затримала громадянина України, якого для організації вбивства найняли російські спецслужби.

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