Інсценування вбивства Бабченка: організатора затримали, виконавець буде свідком

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що організатора «вбивства» російського журналіста Аркадія Бабченка затримали сьогодні у Києві, це громадянин України.

«Хочу повідомити: близько 3 годин тому організатор цього злочину нами був затриманий в місті Києві. Просто зараз ведуться слідчі дії, а також тривають обшуки», – сказав Грицак.

Голова СБУ заявив, що, за даними спецслужби, замовником вбивства Бабченка є російські спецслужби.

Грицак зауважив, що організатор вбивства Бабченка мав закупити зброю на замовлення російських спецслужб.

«Російськими спецслужбами було поставлене ще одне завдання для громадянина Г. Це нелегальна закупівля за кошти російських спецслужб зброї та боєприпасів з метою закладення таких баз зі зброєю та боєприпасами на території центральної України», – сказав він.

«Взагалі організатор говорив про необхідність усунення близько тридцяти осіб на території України. Це замовлення було пробне. Нам відомі деякі прізвища», – додав Грицак.

У свою чергу, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що «цих дій вдалося досягти завдяки співпраці зі слідством».

«Вчорашній виконавець замовлення був частиною оперативної комбінації, щоб встановити і зафіксувати остаточну вину організатора і постаратися більше дізнатися про замовника», – сказав генпрокурор.

Луценко додав, що виконавець замовлення буде свідком у кримінальному провадженні.

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Про вбивство у Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка повідомили ввечері 29 травня. У поліції повідомили, що це сталося на вході до його квартири, куди він повертався з магазину. Бабченко отримав кілька пострілів у спину і помер у кареті «швидкої». Сьогодні у СБУ повідомили, що вбивство Бабченка є інсценуванням.

Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження через убивство російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка в Києві, а МЗС Росії закликало українську владу «докласти всіх зусиль до оперативного розслідування».

Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.