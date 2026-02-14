Батько двох військових переніс інфаркт через хвилювання за синів, а тепер отримав нове серце

А коли нарешті зв'язок з сином з'явився – стрес дався взнаки. Обстеження показали – Ігореві Коверку терміново потрібне було донорське серце. З літа 2025 року він був у листі очікування на донорський органі. І 17 січня 2026 року кардіохірурги Центру трансплантології замінили зношене серце батька двох воїнів. Підтримати тата приїхав у відпустку молодший син Тарас. Як пройшла операція та про що нині мріє Ігор Коверко – в матеріалі Радіо Свобода.