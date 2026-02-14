А коли нарешті зв'язок з сином з'явився – стрес дався взнаки. Обстеження показали – Ігореві Коверку терміново потрібне було донорське серце. З літа 2025 року він був у листі очікування на донорський органі. І 17 січня 2026 року кардіохірурги Центру трансплантології замінили зношене серце батька двох воїнів. Підтримати тата приїхав у відпустку молодший син Тарас. Як пройшла операція та про що нині мріє Ігор Коверко – в матеріалі Радіо Свобода.
Батько двох військових переніс інфаркт через хвилювання за синів, а тепер отримав нове серце
Після перенесеного торік інфаркту серце 56-річного Ігоря Коверка з Львівщини працювало лише на 20%. Здоров'я підірвали переживання за синів: обидвоє нині захищають Україну. Через те що молодший син кілька діб був у напівоточенні і не виходив на зв'язок – батько сильно за нього хвилювався.
