Безглузде «представництво» Криму в ЄС

(Рубрика «Точка зору»)

Російська влада готується відкрити «представництво» Криму в Євросоюзі. Колишні формати, які передбачають проведення в регіоні пропагандистських «форумів», а також висадка «політичних десантів» із ЄС, себе не виправдали. Анексію українських територій готові публічно підтримати лише окремі європейські популісти.

Співголова Ялтинського міжнародного економічного форуму Андрій Назаров розповів московським журналістам, що російська влада має намір відкрити «представництво» анексованого Криму в Брюсселі. За його словами, чиновники створили відповідну робочу групу. Відкриття нової організації заплановане на наступний рік.

Пан Назаров стверджує, нібито «представництво» внесуть до офіційного реєстру лобістських груп в інституціях ЄС. Передбачається, що нова структура буде оформлена як громадська організація.

Повідомляється, що до участі в робочій групі залучили деяких європейських політиків, експертів і громадських діячів. «З огляду на настрої, які спостерігалися останнім часом у низці європейських країн, відкриття представництва «Республіки Крим» має важливе значення не тільки для півострова, але й для Росії в цілому. Важливо відзначити, що організація матиме офіційний лобістський статус на території ЄС. Це дозволить на законних підставах просувати інтереси Криму в Євросоюзі», ‒ сказав Андрій Назаров.

Судячи з контексту, пан Назаров мав на увазі окремих європейських політиків, які публічно висловлювалися на підтримку анексії.

«Известия» процитували бельгійського депутата Філіпа Девінтера, який сказав, що «представництво» сприятиме організації культурних проектів, займеться подоланням «негативного порядку денного навколо регіону», а також допоможе європейським підприємцям у реалізації кримських бізнес-проектів. Пан Девінтер чомусь упевнений, що на анексованому півострові, який перебуває під санкціями США і ЄС, працюють «3 тисячі компаній з іноземним капіталом». Про те, що російський уряд республіки та Кремль ніяк не можуть завести в регіон іноземних інвесторів, йому, мабуть, нічого не відомо.

У той же час бельгійський депутат сам собі суперечить. Спочатку він сказав про велику кількість іноземних компаній, які нібито працюють у регіоні. Потім визнав, що «представництво» Криму в Брюсселі необхідне для боротьби з економічним тиском США і ЄС. «Упевнений, наша ініціатива може допомогти в боротьбі з режимом санкцій. Адже запроваджені Брюсселем економічні обмеження перешкоджають можливості створення єдиної економічної зони від Владивостока до Лондона», ‒ сказав Філіп Девінтер.

Організацію кримського «представництва» також підтримали австрійський сенатор Ґергард Дорфлер і депутат Європейського парламенту від Чехії Яромір Коглічек, відомий своєю активною участю у кремлівських «перформансах». Із початку анексії він кілька разів незаконно відвідував півострів і публічно висловлювався на підтримку анексії.

Ґергард Дорфлер пояснив, що «представництво» необхідне, щоб його члени могли мати доступ до офіційних структур ЄС, відвідувати засідання експертних груп і «просити зустрічей з офіційними представниками».

Москва в Європі зробила ставку на правих популістів

Російські чиновники, намагаючись створити кримське «представництво», в черговий раз нагадали, що Москва в Європі зробила ставку на правих популістів. Наприклад, депутат Девінтер є одним із лідерів бельгійської націоналістичної та сепаратистської партії «Фламандський інтерес». Сенатор Дорфлер вважається одним із лідерів місцевого відділення правої австрійської Партії свободи у федеральній землі Каринтія. Австрійські «свободівці» відзначилися підтримкою російської зовнішньої політики та візитами на анексований півострів.

Насправді такі зусилля Кремля та його сателітів у Європі ні до чого не приведуть. Москва в черговий раз намагається залучити до просування «російського» Криму політичні сили, які мають неоднозначну репутацію в ЄС.

Кремлівські чиновники, м’яко кажучи, лукавлять, кажучи, що «представництво» Криму в ЄС може бути легалізоване в тій чи іншій формі. Офіційні структури ЄС засудили російську анексію Криму, запровадили та постійно продовжують обмеження проти фізичних та юридичних осіб, які причетні до захоплення півострова. Брюссель продовжує розглядати Крим як українську територію.

Прес-аташе представництва ЄС в Україні Давід Стулік у коментарі Крим.Реалії запевнив, що Європейський союз не визнає кремлівське «представництво» Криму. «Ми ніколи не визнавали, не визнаємо й не будемо визнавати самопроголошені представництва, інститути чи владу анексованого Криму. У нас немає ніякого бажання з ними співпрацювати, будь-яким способом або в будь-якому форматі», ‒ озвучив офіційну позицію ЄС Давід Стулік.

Дії російських чиновників, які мають намір відкрити кримське «представництво», можуть бути рефлекторною реакцією на недавню резолюцію Європарламенту. У документі зазначена необхідність посилити санкції проти Кремля й передбачається створення посади спецпосланця Європейського союзу щодо Криму та Донбасу.

Чотирилітні старання Москви вивести анексований український півострів за дужки політичного процесу не увінчалися успіхом. Кремль і його ставленики в регіоні фактично визнали, що колишні формати просування «російського» півострова себе не виправдали або виправдали частково. Йдеться про проведення в регіоні різних «форумів» і неофіційних зустрічей, на які звозять іноземних депутатів і громадських діячів, лояльних до Москви.

Російська влада республіки вже безуспішно намагалася «представляти» захоплений Крим у Брюсселі. Їм у цьому активно сприяли вже згаданий Яромір Коглічек, а також його колеги в Європарламенті ‒ Андре Еліссен та Маркус Претцель.

У січні цього року голова російської влади у Криму Сергій Аксьонов повідомив, що «представив економічний потенціал Криму» в Європарламенті під час переговорів із європейськими депутатами. Пан Аксьонов спілкувався з любителями «російського» Криму через відеозв’язок, адже не міг особисто відвідати Брюссель. Російські пропагандисти назвали спілкування Сергія Аксьонова з євродепутатами «конференцією», хоча йшлося про невелику зустріч, на якій були присутні виключно союзники Кремля.

Москва та її сателіти можуть зібрати неформальний клуб за інтересами, назвавши його «представництвом Криму», але це не приведе до визнання півострова російським із боку ЄС. Дії Кремля публічно підтримує відносно невелика група правих і лівих популістів, вплив яких на ухвалення рішень у ЄС мінімальний.

Сергій Стельмах – кримський політоглядач (ім’я та прізвище автора змінені з міркувань безпеки)

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