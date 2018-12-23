Білорусь: журналістці і учасникам акції з корабликами біля посольства Росії присудили штрафи

Суд Центрального району столиці Білорусі Мінська присудив журналістці білоруської газети «Новий час» Діані Середюк і активістам Євгенові Батурі і Світлані Коваленко штрафи по 490 білоруських рублів (нині майже 6350 гривень) кожному за адміністративною статтею про «участь у несанкціонованому заході» – акції з покладанням корабликів біля російського посольства в Мінську, повідомляє правозахисний центр «Весна».

Раніше обвинувачені отримали поштою протоколи з Центрального районного відділу внутрішніх справ, із якого дізналися, що брали участь у пікетуванні без дозволу Мінського міськвиконкому.

Під пікетуванням мається на увазі акція солідарності з українськими моряками, захопленими в полон Росією, під час якої активісти принесли 26 листопада до російського посольства в Мінську паперові кораблики.

На фото: Світлана Коваленко (л), Євген Батура (с) і Діана Середюк (п)

Журналістка «Нового часу» Діана Середюк висвітлювала акцію, в результаті чого на сайті «Нового часу» з’явився матеріал про подію.

Вона посвідчила на суді, що була відзначена на акції журналістським бейджем, а також представила редакційне завдання «Нового часу», копію журналістського посвідчення і фото агентства «БелаПАН», на якому видно, як вона фотографує акцію.

«Діана повинна була бути присутньою на акції, бо редакція її туди направила. Коли нам стало відомо про конфлікт у Керченській протоці, ми зрозуміли, що люди захочуть це (акцію протесту – ред.) якось підтримати. Ми взагалі хотіли виписати завдання на кілька днів. Але Діана захворіла, тому ми її направили на одну акцію», – наводить свідчення на суді головного редактора «Нового часу» Оксани Колб правозахисний центр «Весна».

Євген Батура заявив, що прийшов на акцію разом із дружиною Діаною Середюк – задля її безпеки.

«Зараз такі часи, що журналістам на таких заходах загрожує небезпека. Можуть і посадити, і засудити. Що, в принципі, і сталося ось зараз», – сказав Батура.

Світлана Коваленко підтвердила, що вона дійсно залишила три кораблики біля російського посольства. «Це не пікет, а акт солідарності. Я не вважаю, що акт солідарності треба санкціонувати», – заявила вона на суді.

Активістка додала, що в матеріалах справи відсутні фотографії і відеозйомки, «що може свідчити про низький рівень підготовки адміністративної справи».

Діана Середюк заявила, що буде оскаржувати вирок.

Суд не починався, поки із зали засідання не прибрали кораблики

Підтримати обвинувачених на суд над прийшли три десятки людей.

Присутні на процесі керівник Об’єднаної громадянської партії Микола Козлов і колишній керівник партії Анатоль Лебедько встановили на огорожу в залі судового засідання паперові кораблики. Міліціонери їх прибрали, але люди встановлювали нові. Це відбувалося кілька разів, поки міліціонери не заявили з посиланням на суддю, що процес не почнеться, поки в залі будуть кораблики.

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«Не робіть тут цирк», – звернувся до присутніх міліціонер. «Цирк - ось тут», – показала йому на протокол одна з підсудних Світлана Коваленко.

Пізніше в суді буде оголошено вирок щодо ще двох учасників акції з корабликами – Дениса Урбановича і Сергія Тарасенка. Їх звинувачують за статтею Кодексу про адміністративні правопорушення про «повторну участь у несанкціонованому заході».

Оригінал публікації – на сайті Білоруської служби Радіо Свобода