Порівняння, співчуття, заздрість? Чому білорусів цікавлять президентські вибори в Україні

Інна Студинська

Білоруська служба Радіо Свобода опитала різних людей у Білорусі, чому вони стежать за президентськими виборами в Україні, де до другого туру вийшли чинний голова держави Петро Порошенко і актор Володимир Зеленський.

«Це як продовження серіалу «Слуга народу», тільки в реальному житті»

Павло Білоус, керівник магазину Symbal.by, організатор концертів #БНР100 і #БНР101

– Вибори в Україні цікаві в першу чергу тим, що там є реальна конкуренція. Це як футбол: ти не знаєш до кінця, хто переможе. Є цікава політична боротьба, є гра. Через брак такої інтриги у нас доводиться стежити за виборами в сусідів.

По-друге, сам по собі кейс цікавий: минулі вибори пройшли передбачувано, всі знали, що переможе Порошенко. А тут перемагає людина, яку і в Білорусі багато хто знає за фільмами і передачами. Це як продовження того відомого серіалу «Слуга народу», тільки в реальному житті.

По-третє, цікаво подивитися, як обидва претенденти використовують нові медіа для того, щоб достукатися до своїх потенційних виборців.

Наприклад, Зеленський активно користується суперпопулярною молодіжною соціальною мережею tik-tok, у якій сидять школярі й студенти. А Порошенко теж не відстає і створив Telegram-канал, у якому мобілізує людей на активність. Обидва створюють відеоконтент, ажіотаж, батли.

«Флюїди, впливи з України, вільні і мимовільні, дійдуть і до Білорусі»

Олесь Беляцький, голова правозахисного центру «Весна»

– Україна – наш найближчий сусід, і для нас дуже важливо, щоб там ішла демократична трансформація, щоб там тривали демократичні зміни, щоб Україна була проєвропейською країною. Тому що ось ці флюїди, впливи з України, вільні і мимовільні, дійдуть до Білорусі. І чого б не хотіла білоруська влада, це в перспективі приведе до позитивних змін і у нас.

І важливо також, щоб зміни в Україні відбувалися мирним шляхом, щоб навколо Білорусі не було військових конфліктів, щоб не погіршувалася ситуація навколо Білорусі.

Цьогорічна агітаційна кампанія значно краща, ніж попередня, рейтинги кандидатів – реальні, і це заслуга нинішньої влади України.

«Ми можемо потрапити в таку ж складну ситуацію, як і Україна»

Радим Горецький, академік і громадський діяч

– Звичайно, білорусам цікаві вибори у сусідів. Особисто я за українців дуже переживаю. Це ж наші брати, ми завжди дружимо. Мови наші такі зрозумілі для обох народів!

До того ж ми можемо потрапити в таку ж складну ситуацію, як і Україна. Я дуже шкодую українців, їм зараз дуже важко. Серце за них болить, хочу, щоб у них було все добре.

А ось за кого голосувати, це вже мені незрозуміло, у них така плутанина і такі несподівані для мене результати. Але, мені здається, Володимир Зеленський – досить цікавий хлопець, я раніше його майже не знав.

«Це і наші надії на вільну країну»

Світлана Калінкіна, журналістка

– Я думаю, не тільки білорусів цікавлять українські вибори, а багатьох цікавлять вони на пострадянському просторі.

Що стосується білорусів, то для нас, по-перше, це близькі сусіди; по-друге, це країна, яка зуміла здійснити те, про що ми тільки мріємо; по-третє, загроза, з якою зіткнулася Україна, – це також пряма загроза і для нас. І тому ми особливо пильно стежимо за тим, що відбувається в Україні. Я думаю, що білоруси і порівнюють, і спостерігають, і шукають якісь перспективи для себе в усьому, що стосується і президентських виборів, і парламентських, і реформ, і Майдану, і запрошення іноземців на посади міністрів. Коротше, для нас це в певному сенсі такий експериментальний полігон.

На Росію ми рівнятися не хочемо, на Польщу і більш західну Європу ще ментально не готові, а Україна – це той фасончик, який ми готові на себе приміряти. Ну і приміряємо. І ще багато в чому заздримо. Це і наші надії на вільну країну, в першу чергу. На вибори, на політичні зміни, на рух у західному напрямку, на багато що – тому ми і стежимо так пильно за всім, що там відбувається, переживаємо, сперечаємося, ніби ми самі учасники тих подій. Ну і, по-друге, якщо у своїй країні немає політики, то, звичайно ж, починаєш цікавитися політикою тих країн, де вона є.

«Білоруси – народ, який заздрить усім, хто має щось, чого самі не мають»

Олександр Федута, публіцист, літератор

– Цікавимося українськими виборами тому, що в нас немає своїх виборів. А білоруси – народ, який заздрить усім, хто має щось, чого ми самі не маємо.

І тепер, коли пройдете вулицями і почнете розмовляти з людьми або проїдете в таксі і поговорите з таксистом про те, що відбувається в Україні, почуєте: «А чого їм ще треба? Навіщо їм усі ці зміни?» І в цьому сенсі наш президент повністю відображає той настрій, який є в суспільстві. Справді: а навіщо якісь зміни? Чого ці українці ще хочуть? Не потрібно їм це. Ми не маємо – і ви не майте, сидіть і мовчіть», – думає більшість білорусів.

Оригінал публікації – на сайті Білоруської служби Радіо Свобода