Дополнительные стимулы бизнесу в Донецкой и Луганской областях и, возможно, в Херсонской области (которая граничит с аннексированным Россией Крымом) обещает Игорь Петрашко, министр развития экономики. Чем помогут, в правительстве пока не уточнили. А что бы хотел сам бизнес? Мы пообщались с предпринимателем из прифронтового поселка Опытное Бахмутского района и выяснили, чего он ожидает от государства, чтобы нормально зарабатывать и платить налоги.

Дмитрий живет в поселке Опытное Бахмутского района, за полтора десятка километров от линии фронта. Сейчас он – физическое лицо-предприниматель, работает на едином налоге. Помогает военным в ремонте техники.

Был директором, стал ФОПом

Дмитрий в начале 2000-х первым запустил в Бахмуте такой вид транспорта как маршрутное такси. А под конец 2020 года, за два дня до местных выборов, это предприятие пришлось закрыть: все автобусы распродал, всех работников уволил. Дмитрий говорит с горькой иронией, что, с одной стороны – избавился от обузы, а с другой – потерял любимое детище: «Был директором, стал ФОПом, как-то так».

Почему так произошло? Дмитрий объясняет: его предприятие помогало и военным, и школе, и клубу, и людям с инвалидностью. Но гривна ползла вниз, цены на все росли. Тарифы на перевозки нельзя было поднимать из-за низких доходов пассажиров. Ведь в автобусе типа «Газель», по подсчетам Дмитрия, проезд должен стоить 15 грн. Но если так поднять цену, то оплату проезда люди не потянут.

Стать «куркулем» не получилось

В попытке спасти предприятие Дмитрий попробовал поучаствовать в программе поддержки бизнеса от областной администрации «Украинский донецкий куркуль».

Когда начинают помогать в этом государстве, – помощь получают только избранные

«Я прихожу к главе района и говорю: я в офшоры деньги не вывожу. Все, что у меня было, я потратил на помощь армии. Сегодня стоит вопрос: либо предприятие будет стагнировать и загнется, либо я найду средства для того, чтобы обновить парк. А мне надо было на тот момент два миллиона гривен на два новых автобуса. А он мне знаете что сказал? Жебривский (в то время руководил Донецкой ОГА – ред.) сказал так: перевозчикам денег не дадим. Пусть берут кредиты, что хотят, делают. То есть, государство сделало ставку на коммунальные монополии в перевозках. Они сделали, я считаю, большую ошибку. Это к вопросу о помощи: когда начинают помогать в этом государстве – помощь получают только избранные».

Кредит под 50 процентов и троллейбусы

Спрашиваем у Дмитрия: хорошо, в областной программе отказали, но можно ли было взять кредит в банке?

Целесообразно мне будет взять 4 миллиона на 2 автобуса, зная, что, в любой момент могут посыпаться сюда «Грады»?

«14 февраля 2015 года в мой двор прилетели три ракеты «Града». Скажи, мой друг, целесообразно мне будет взять 4 миллиона на 2 автобуса, зная, что, в любой момент могут посыпаться сюда «Грады»? Я же не в Киеве, я даже не в Харькове, я не в Ивано-Франковске. Я – на границе», – с горечью описывает Дмитрий свою кредитную историю.

А потом на маршрут Дмитрия, где работали 6 автобусов, поставили 2 коммунальных троллейбуса – и предприятие не выдержало конкуренции. 15 человек пришлось уволить.

Мы решили сказать «хватит», закрыть предприятие, распродать транспорт, уволить людей

«20 лет мы работали, заплатили около 10 млн. грн. налогов. А они взяли эти 10 млн. из местного бюджета, дали 20 млн. из областного, – и купили 2 троллейбуса в Днепре. И мы решили, что вот как раз то самое время, когда пора сказать «хватит», закрыть предприятие, распродать транспорт, уволить людей. Теперь я не плачу налоги, люди не платят налоги, пошли кто на биржу, кто еще куда-то. Вот так и живем», – вспоминает предприниматель.

Чем поможет государство

Сейчас у Дмитрия автосервис, мойка машин, магазин. Какие преференции нужны его бизнесу со стороны государства? «Если вы хотите помочь бизнесу – создайте тепличные условия и не ходите к нам вообще», – отвечает бизнесмен. По его мнению, разные проверки не приносят пользы, а только отнимают время и нервы.

Зато Дмитрий озвучил нам проблемы, решение которых, по его мнению, поможет бизнесу чувствовать себя комфортно, в том числе, и на прифронтовых территориях.

Проблема 1. Бумажная отчетность. Дмитрий говорит, что отчеты на бумаге, например, статистика, не заставляют платить больше налогов государству, а вот проблем бухгалтеру добавляют.

На этих РРО зарабатывают те, кто их продает

Проблема 2. РРО. «Я поставлю РРО: это просто повод прийти меня проверить. Вам надо чек? Я клиентам выдаю чеки. От этого не будет экономического эффекта. Основная масса просто поставит РРО. И на этих РРО зарабатывают те, кто их продают», – уверен бизнесмен.

Проблема 3. Доступность транспорта. Бизнесменам необходимы автомобили. Стоимость транспорта влияет на стоимость товара. А в Украине до сих пор не решили, как лучше и доступнее растаможить автомобили из Европы.

Сейчас наемный работник – это кошмар: не найти нормального наемного работника

Проблема 4. Дефицит работников из-за оттока кадров и низкого качества образования. «Лучшие люди уезжают. Бросают все и уезжают. И это – катастрофа. Если раньше у меня была очередь людей на работу, при чем, можно было выбрать ни алкоголика, ни наркомана, «с руками и ногами и головой на месте». Сейчас наемный работник – это кошмар: не найти. Профобразование непригодное абсолютно, то же касается технического и университетов: мы же знаем, какая там коррупция», – делится Дмитрий.

Самое страшное: найдется какой-нибудь беспредельщик, который просто придет и заберет твой бизнес

Проблема 5. Нереформированные суды и правоохранительная система. Дмитрий убежден, что в украинских судах предпринимателям очень сложно отстоять свои права. «В этом государстве первый риск и самое страшное, что может случиться: найдется какой-нибудь беспредельщик, который просто придет и заберет твой бизнес, перепишет его у «черного нотариуса», – описывает Дмитрий.

Я его дотирую вперед, Ахметова

Проблема 6. Справедливый доступ к коммуникациям, авансовый платеж за электричество. Дмитрий говорит, что оформить подключение электричества сложно, а потом придется платить: в марте за февраль, и такую же сумму на месяц вперед, за апрель. «Я его дотирую вперед, Ахметова. Представьте ситуацию, что перевозчику захотелось доход на месяц вперед получать. И он говорит: хотите ездить – платите еще на месяц вперед», – иронизирует предприниматель.

В месяц, подсчитал Дмитрий, только на электричество уходит 10 тыс. грн. Предприниматель вспоминает, что городской голова Бахмута лично распорядился подключить его предприятие к канализации еще 11 августа прошлого года. На 18 марта этого года договора с водоканалом нет.

Проблема 7. Справедливая плата за землю. За свою площадку предприниматель платит из расчета 95 грн. за квадратный метр. Например, в карьере в Курдюмовке, говорит Дмитрий, где добывают глину с примесью алюминия, стоимость земли – 75 грн.

А в планах у Дмитрия – развивать автосервис. Говорит, он любит автомобили и радуется, когда клиенты улыбаются. А если государство не будет давать поводов для стресса и начнет решать проблемы, делится бизнесмен, то все будет, как говорит Дмитрий, «в шоколаде».

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