Лес или больница? В Северодонецке не спорили бы об этом, если бы в 2020 году от пожаров не выгорело около 30 тысяч гектар лесов области. Теперь власть планирует построить новую областную больницу на месте уцелевших сосен. Местные говорят: возьмите выгоревший участок!

Луганская областная больница на карте Северодонецка появилась в феврале этого года. Пока – только на детальном плане территории 81-го микрорайона города. Согласно пояснительной записке, изменения в этот план вносили по большей части из-за решения построить там больницу. Она должна разместиться в центральной части микрорайона. Сейчас эта часть не застроена: там находится сосновый лес. Вот такой:

Часть жителей Северодонецка выступила против строительства на этом месте: люди опасаются, что лес будет уничтожен. Они провели несколько митингов возле городской администрации и создали петицию с предложением изменить план, чтобы избежать вырубки леса.

Никто не против больницы

«Никто не против больницы. Почему мы начали узнавать о больнице? Потому что нам не предоставляют информацию, как следует. Но первая наша мотивация была – чтобы они изменили место строительства на то, где уже, например, сгорел лес. Может где-то возле Вороново, или Сиротно построить? Там, где уже сгорели леса? Это же все равно территория города», – говорит автор петиции Оксана Чипижна.

В прошлом году во время масштабных пожаров выгорела значительная часть леса вокруг Северодонецка. Сейчас нужно сохранять все оставшиеся насаждения, считает Оксана. Ее петиция набрала необходимое количество голосов. И военно-гражданская администрация Северодонецка ответила на нее: областная больница необходима, поскольку позволит обеспечить жителей области высокоспециализированной медпомощью.

Мощности Луганской областной больницы остались на оккупированной территории, и за эти годы восстановить полноценную работу на подконтрольной Украине – не удалось.

Правда, официально это не лес

Этот участок уже согласован с австрийской компанией «Vamed Engineering GmbH», которая собирается инвестировать 200 млн. евро в строительство. В ОГА аргументируют: на этом участке есть возможность подключиться к инженерным сетям. Что же касается леса, ответ был таким:

Никакого полного уничтожения зеленых насаждений не предвидится

«Территория 81 микрорайона, на которой расположены зеленые насаждения, не относится к территории гослесфонда. В проекте указано, что территория под озеленение будет составлять 6,5 га (60% территории больницы). Также в проект Детального плана предусмотрено обустройство сквера площадью 1,31 га. между территорией больницы и жилой застройкой. То есть никакого полного уничтожения зеленых насаждений в 81 микрорайоне не предвидится», – говорится в ответе на петицию.

Этот ответ активистов не удовлетворил, и они собираются продолжать добиваться своего. По словам Оксаны Чипижной, военно-гражданской администрации Северодонецка еще нужно внести изменения детальных планов микрорайонов в генеральный план города. Для этого нужно провести общественные слушания. И на этих слушаниях они постараются добиться изменений. Однако, когда пройдут эти слушания, пока неизвестно. Уже дважды их переносили. Официально – из-за пандемии COVID-19.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

‌ ‌Ми‌ ‌працюємо‌ ‌по‌ ‌обидва‌ ‌боки‌ ‌лінії‌ ‌розмежування.‌ ‌Якщо‌ ‌ви‌ ‌живете‌ ‌в‌ ‌ОРДЛО‌ ‌і‌ ‌ хочете‌ ‌поділитися‌ ‌своєю‌ ‌історією‌ ‌–‌ ‌пишіть‌ ‌нам‌ ‌на‌ ‌пошту‌ ‌Donbas_Radio@rferl.org,‌ ‌у‌ ‌фейсбук‌ ‌чи‌ ‌телефонуйте‌ ‌на‌ ‌автовідповідач‌ ‌0800300403‌ ‌ (безкоштовно).‌ ‌Ваше‌ ‌ім'я‌ ‌не‌ ‌буде‌ ‌розкрите.‌ ‌Матеріал‌ ‌опубліковано‌ ‌мовою‌ ‌ оригіналу

‌ ‌