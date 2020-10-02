Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
02 жовтня 2020, Київ 20:46
Відео

Реакція голови МОЗ Степанова на умови праці медиків у регіонах (відео)

Реакція міністра охорони здоров’я України Максима Степанова на умови праці медиків швидкої допомоги у Київській області. Медики, які працюють на швидкій допомозі за 30 кілометрів від Києва під час пандемії коронавірусу рятують людей на одній проіржавілій машині та в одному захисному костюмі на бригаду. Їм гостро не вистачало медикаментів, навіть вати. Вони кажуть про неповагу керівництва та розповідають про стан медицини в Україні під час COVID-19. Після виходу сюжету телеканалу «Настоящее время», голова МОЗ Степанов відвідав станцію швидкої допомоги та пообіцяв вирішити проблему за рік. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода, з участю «Голосу Америки»).

  • Зображення 16x9

    Іван Любиш-Кірдей

    Оператор телеканалу «Настоящее время» (проєкт Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»). За освітою – журналіст. За покликанням – митець:). На телебаченні – з 2005 року. Із 2017 року активно працюю для «Настоящего времени».

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG