В Україні сьогодні медики швидкої допомоги, які працюють у 30 кілометрах від Києва, під час пандемії коронавірусу рятують людей на одному проржавілому автомобілі та в одному захисному костюмі на бригаду. Їм гостро не вистачає медикаментів, навіть вати, вони говорять про неповагу керівництва та про стан медицини в Україні під час COVID-19.

Пандемія коронавірусу медикам «швидкої» додала роботи в рази. Правда про те, як працюють українські лікарі під час коронавірусу сьогодні, в сюжеті телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Лікарі про COVID-19 в Україні кажуть: кількість нових випадків щодня зростає і місць в лікарнях Київської області вже немає. За даними РНБО, за час пандемії в Україні інфікувалися коронавірусом 169 472 людини.