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18 вересня 2020, Київ 11:56
Мультимедіа

«Мені страшно за людей»: в яких умовах медики України рятують людей під час коронавірусу (відео)

В Україні сьогодні медики швидкої допомоги, які працюють у 30 кілометрах від Києва, під час пандемії коронавірусу рятують людей на одному проржавілому автомобілі та в одному захисному костюмі на бригаду. Їм гостро не вистачає медикаментів, навіть вати, вони говорять про неповагу керівництва та про стан медицини в Україні під час COVID-19.

Пандемія коронавірусу медикам «швидкої» додала роботи в рази. Правда про те, як працюють українські лікарі під час коронавірусу сьогодні, в сюжеті телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Лікарі про COVID-19 в Україні кажуть: кількість нових випадків щодня зростає і місць в лікарнях Київської області вже немає. За даними РНБО, за час пандемії в Україні інфікувалися коронавірусом 169 472 людини.

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    Іван Любиш-Кірдей

    Оператор телеканалу «Настоящее время» (проєкт Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»). За освітою – журналіст. За покликанням – митець:). На телебаченні – з 2005 року. Із 2017 року активно працюю для «Настоящего времени».

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