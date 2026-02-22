Доступність посилання

Брехня у війську, чи віддавати Донеччину та передумови для наступу. Інтерв'ю з комбригом 54-ї бригади

Після відходу з Сіверська на підготовлені позиції 54-ту ОМБр ім. гетьмана Івана Мазепи очолив новий командир.

Вадим Черній, «Несквік», має 30 років. Він пройшов усі командирські ланки в механізованих військах під час активних боїв: від командира взводу до командира батальйону і заступника комбрига.

Про бої на початку вторгнення, ситуацію в Сіверську, перспективи Слов’янська, брехню у війську, можливість віддати Донеччину та передумови для наступу комбриг 54-ки розповів Радіо Свобода.

