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29 травня 2021, Київ 11:34
Фотогалереї

«Бетонні монстри»: бруталізм архітектури у Тбілісі приваблює іноземних туристів (фоторепортаж)

Фото:Helene Veilleux (Creative Commons)

Зацікавленість архітектурою радянської епохи в Грузії зростає, незважаючи на те, що одні з найбільш вражаючих визначних пам'яток столиці країни, Тбілісі, буквально зникають в одну мить.​

Палац урочистих обрядів (палац шлюбу) – оригінальна кам'яна споруда, побудована в 1980-х роках. Зараз вона належить грузинському олігархові
Палац урочистих обрядів (палац шлюбу) – оригінальна кам'яна споруда, побудована в 1980-х роках. Зараз вона належить грузинському олігархові
З будівлі колишнього міністерства автомобільних доріг відкривається вид на річку Мткварі. У лабіринтоподібній будівлі розташований головний офіс Банку Грузії
З будівлі колишнього міністерства автомобільних доріг відкривається вид на річку Мткварі. У лабіринтоподібній будівлі розташований головний офіс Банку Грузії

Тут представлена лише частина унікальних будівель радянської епохи в Тбілісі, до яких останнім часом прикутий інтерес іноземних туристів.

Багатоповерхові будинки в горбистому передмісті Тбілісі з «небесним мостом». Архітектурне рішення забезпечує швидке і просте переміщення між верхнім пагорбом і сусідніми районами, без виснажливого підйому або спуску по схилу. Люди можуть піднятися на ліфті, а потім пройти по мосту через розташований у висотці продуктовий магазин на вершину найближчого пагорба
Багатоповерхові будинки в горбистому передмісті Тбілісі з «небесним мостом». Архітектурне рішення забезпечує швидке і просте переміщення між верхнім пагорбом і сусідніми районами, без виснажливого підйому або спуску по схилу. Люди можуть піднятися на ліфті, а потім пройти по мосту через розташований у висотці продуктовий магазин на вершину найближчого пагорба

Місцеві жителі вважають такі будівлі марними з естетичної точки зору і сприймають їх як нагадування про згубне комуністичне минуле країни.

Але австралієць Моріс Уолф, керує туристичною компанією, яка показує гостям грузинської столиці бруталістську архітектуру Тбілісі, каже, що з 2019 року спостерігає різкий сплеск інтересу до «бетонних монстрів» з боку туристів, здебільшого із Західної Європи.

Чоловік проходить через колони пам'ятника «Хроніка Грузії»
Чоловік проходить через колони пам'ятника «Хроніка Грузії»

До закриття кордонів на початку 2020 року через пандемію коронавірусу Уолф і його французький партнер Елен Вейлє брали по 35 євро з людини за щоденні пішохідні екскурсії по об'єктах бруталістської архітектури Тбілісі. Їхній сайт, присвячений архітектурі Тбілісі радянської епохи, набрав майже 250 тисяч переглядів. В даний час, коли туристичний потік поступово відновлюється, компанія проводить прогулянки у неділю.

Монумент «Хроніки Грузії» був побудований на височині в 1985 році
Монумент «Хроніки Грузії» був побудований на височині в 1985 році

На тлі інтересу іноземців місцеві компанії теж почали пропонувати «бруталізм-тури» за ціною близько 170 доларів за один день.

Колишній археологічний музей в Тбілісі
Колишній археологічний музей в Тбілісі

Бруталізм – це громіздкий стиль архітектури. Поверхні будівельних матеріалів не декоруються, вони представлені в природному вигляді. Досить часто це товстий бетон, з якого зроблена конструкція.

Колишній паркінг Комуністичної партії
Колишній паркінг Комуністичної партії

Незважаючи на те що будівлі можуть стати візитною карткою міста, відсутність інтересу з боку місцевих жителів і влади робить велику частину такої архітектури уразливою для зруйнування і примх приватних власників. Будинки, подібні до цього паркінгу, не захищені законами Грузії про історичну спадщину.

Так званий радянський Бетмен на створеному в 1976 році барельєфі на будівлі Тбіліського технічного коледжу. Фото зроблено в 2016 році
Так званий радянський Бетмен на створеному в 1976 році барельєфі на будівлі Тбіліського технічного коледжу. Фото зроблено в 2016 році

Починаючи з 2018 року цей барельєф, що виходить на одну з головних магістралей Тбілісі, почали розбирати, ймовірно, на металобрухт. Невеликі шматки витвору мистецтва виносили ночами протягом декількох місяців.

Поступове руйнування пам'ятника в період з 2018 по 2019 рік
Поступове руйнування пам'ятника в період з 2018 по 2019 рік

Зараз від барельєфу нічого не залишилося.

Уолф каже, що більшість місцевих жителів руйнування «радянського Бетмена» не хвилювало. «Люди були і залишаються занадто бідними, щоб піклуватися про щось, що вони вважають потворним нагадуванням про минуле», – говорить він.

Барельєф радянської епохи в житловому кварталі Тбілісі
Барельєф радянської епохи в житловому кварталі Тбілісі

Уолф вважає, що в Грузії недооцінюють потенційну цінність мистецтва радянської епохи. Багато хто не бажає відокремлювати архітектуру від спадщини ненависної політичної системи.

Чоловік заходить в багатоповерхівку радянських часів в північному передмісті Тбілісі
Чоловік заходить в багатоповерхівку радянських часів в північному передмісті Тбілісі

Однак особливість бруталістського стилю в архітектурі полягає в тому, що навіть без правового захисту багато споруд, зроблених з бетону і каменю, стоятимуть ще довгий час.

Працівники під час перекуру в колишній будівлі міністерства автомобільних доріг
Працівники під час перекуру в колишній будівлі міністерства автомобільних доріг

Через масивні і важкі бетонні конструкції бруталістських будівель, їхнє знесення у багатьох випадках буде справою занадто дорогою і важкою для забудовників.

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