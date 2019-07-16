Британія готується давати відсіч російським «зеленим чоловічкам»

Лондон – У Великій Британії оголосили про нову програму підготовки різних підрозділів сил спеціального призначення. Оглядачі звертають увагу, що новим завданням таких сил за цією програмою буде протидія російським «зеленим чоловічкам», гібридним війнам і таємним операціям російських шпигунських агенцій. Підрозділи спеціального призначення Збройних сил Великої Британії на зразок SAS, а також UKSF отримали новий стратегічний план розвитку, згідно з яким має відбутися краще і дієвіше пристосування британського війська до відповіді на загрозу з боку Росії та інших ворожих сил.

Новий план розвитку підрозділів сил спеціального призначення Великої Британії здобув назву «Концепція спеціальних операцій». Над створенням плану працювала спеціальна комісія, складена з чільних військових, які мають багатий досвід протидії загрозам національній безпеці Великої Британії, що надходить ззовні. Нова концепція вироблення готовності викликам часу передбачає зміну як структури спеціальних підрозділів британського війська, так і того, що стосується виконання їхніх безпосередніх бойових завдань.

Загалом стрижень сил спеціального призначення Великої Британії складають десантно-штурмові підрозділи SAS, військово-морські формування SBS, а також розвідувально-контрдиверсійна одиниця SRR. Згідно з новим планом, буде також розширено діяльність саме цього останнього формування, яке вело б розвідувальну діяльність, водночас протидіючи різноманітним проявам диверсійно-шпигунських операцій зовнішнього противника.

Британський оглядач з питань оборони, який співпрацює з Королівським інститутом стратегічних досліджень, Джон Терроуд зазначив, що у першу чергу тут постає відгомін подій у Солсбері, коли агенти російського ГРУ здійснили спробу отруїти російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля і його дочку Юлію на британській території. Так само, на думку Терроуда, британське військове керівництво усвідомило, що стратегія і тактика сил спеціального призначення Великої Британії має зазнати докорінних змін із огляду на нові загрози – такі, які несе Росія. Зокрема, йдеться про те, що британські військові мають бути готові до так званих «зелених чоловічків» і решти арсеналу «гібридної війни», який Росія вже п’ятий рік використовує в Україні.

«Ясна річ, що у нинішній історичний момент спеціальні підрозділи Збройних сил Сполученого Королівства мають бути цілком готовими до нових зловісних викликів, які кидає Росія у цілому світі. Поява «зелених чоловічків» у Криму 2014 року, а також ведення повномасштабної «гібридної війни» на сході України, має стати попередженням щодо різкої зміни тактики і підходів сил противника. І це вимагає вироблення нової концепції протидії», – сказав Терроуд.

У Британії звертають увагу, що нова стратегія Росії з використанням цілого розмаю прихованих і на перший погляд непомітних засобів ведення війни, на відміну від традиційного і безпосереднього залучення військової потуги, стала тривожним сигналом, який змусив командування британського війська замислитись над потребою пристосування до нових реалій і вироблення нової концепції дій у цих умовах. Наголос у діях Москви дещо перемістився у бік кібернетичних нападів, політичних маніпуляцій і фальсифікацій, а також завуальованого використання війська без оголошення війни тощо.

Саме події в Україні, і зокрема анексія українського півострова Крим за допомогою російських військових підрозділів без розпізнавчих знаків, так званих «зелених чоловічків», висвітлили потребу у переосмисленні оборонної стратегії і тактики британського війська. Новий підхід, зокрема, передбачає використання у першу чергу британських підрозділів спеціального призначення у ситуаціях, коли залучення регулярної армії буде вважатися недоцільним і непродуктивним.

«Велика Британія готує своє спеціальні підрозділи до боротьби з російськими «зеленими чоловічками»

Глобальне охоплення операцій британських спецпідрозділів

Один з військових фахівців, який працював над виробленням нової концепції, – генерал Стюарт Кодлі пояснив, що згідно з новим планом, британські спеціальні підрозділи можуть здійснювати свої операції будь-де у світі, головно з метою викривати і ставати на заваді таємним операціям Росії у глобальному масштабі.

«Британія може надсилати свої підрозділи сил спеціального призначення, скажімо, до країн Балтії або до Африки. Де завгодно у світі їхнім завданням буде визначити і викрити залаштункові операції російських спецслужб. А вже після того буде ухвалено рішення, чи широко оприлюднити здобуту інформацію, а чи ж у співпраці з британською розвідкою, внаслідок проведення контрзаходів, стати на заваді здійсненню цих російських операцій», – зазначив генерал британського війська і один з авторів нової концепції Стюарт Кодлі.

І ще один момент: запровадження нової концепції сил спеціального призначення Великої Британії може врятувати ці підрозділи британського війська від скорочення їхнього фінансування, яке до певної міри вразило решту британського війська. Йдеться про те, що у світлі успішного виконання операцій знешкодження угруповання «Ісламська держава» у Сирії та Іраку фінансування закордонних місій британських спецпідрозділів почало зменшуватись. Переведення центру уваги на ворожу діяльність Росії надає силам спеціального призначення Великої Британії новий напрямок розвитку, а також нові джерела забезпечення їхньої діяльності у цілому світі.