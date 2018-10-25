Британія: депутати Палати лордів на зарплаті Москви

Лондон – У Великій Британії оприлюднили список депутатів Палати лордів британського Парламенту, діяльність яких, як стверджують, оплачує Росія. Принаймні, всі вони мають ділові чи фінансові інтереси в Росії. Оприлюднення цього документу спричинилось до закликів у стінах Вестмінстера, щоб за умов дедалі більшої російської агресії і нападів у різних країнах світу, включно з Британією, депутати офіційно задекларували фінансові інтереси, пов’язані з Росією. На додаток, депутати британського парламенту пропонують переглянути статус і правила поведінки депутатів Палати лордів, зокрема, у тому, що стосується прозорості їхньої діяльності і зв’язків із закордоном. Цей останній скандал у Вестмінстері став наслідком незалежного розслідування журналістів одного з найповажніших часописів Сполученого Королівства – The Times.

Напад російських агентів ГРУ з використанням нервово-паралітичної речовини «новачок» в англійському місті Солсбері, серед іншого, спричинився і до низки розслідувань зв’язків із Кремлем британських політиків найвищого щабля. Останнє оприлюднення списку депутатів Палати лордів з певними фінансовими інтересами, які мають своє коріння у Росії, стало частиною цього процесу.

Внаслідок розслідувальної роботи британських журналістів було встановлено, що певна кількість депутатів Палати лордів має безпосередні зв’язки з Росією.

Наприклад, лорд Скідельський, британський історик російсько-єврейського походження, обіймає нині посаду невиконавчого директора російської нафтової компанії «Русснефть», одним із головних власників якої є Михайло Гуцерієв, визначений у санкційному списку США як один з наближених до Кремля російських олігархів. Лорд Скідельський відмовився коментувати заклики до членів Палати лордів позбутися російських інтересів. Ба більше, журналісти нагадують, що 2014 року лорд Скідельський виступив проти запровадження санкцій щодо Росії у відповідь на анексію українського Криму.

Іще одним із членів Палати лордів з фінансовим зв’язком із Росією є лорд Траскотт. Він отримує зарплатню як голова дорадчої ради так званого Russian Gold Fund («Російського золотого фонду»), який є приватним інвестиційним фондом, про що свідчить реєстр фінансових і ділових інтересів депутатів.

Сам депутат запевнив щоденник «Таймз», що цей фонд не є російською компанією і що російських грошей у ньому немає, і запевняв, що він не має ніяких фінансових інтересів у Росії чи зв’язків із російською владою. При цьому він відмовився повідомити, чи Russian Gold Fund – а компанії з такою назвою, звертає увагу газета, немає в загальнодоступних бізнес-реєстрах – інвестував гроші в Росію і, якщо не інвестував, чому фонд тоді має таку назву.

Лорд Траскотт відомий тим, що, виступаючи в Палаті лордів, висміював як «фантазії» думку про те, що Кремль може завдати неядерного удару по одному з членів НАТО, а також активно закликав британське керівництво поліпшити відносини з Росією.

Крім того, саме лорд Траскотт 2013 року висунув президента Росії Володимира Путіна на Нобелівську премію миру. Він одружений на росіянці Світлані Черніковій, батько якої, наскільки відомо, – полковник російської армії.

Депутати Вестмінстера і фінансова прозорість

Після нападу російських працівників ГРУ з використанням хімічної зброї на британській території було зроблено більш прискіпливий погляд на російські зв’язки і надходження коштів, пов’язаних з Росією, до британських парламентарів. Однією з рушійних сил цього процесу є депутат від Консервативної партії, член парламентського комітету з закордонних справ Боб Сілі. Він є одним зі щирих симпатиків України у стінах Вестмінстера. Боб Сілі свого часу працював у Києві і знайомий із Україною з власного досвіду.

Депутат Сілі вже неодноразово закликав оприлюднити повний список тих у Вестмінстері, хто отримує гроші з Росії.

Всі депутати Палати лордів, які працюють на ворожі Британії держави, мусять відмовитися від права засідати в Парламенті

«Чи ж британські парламентарі мають бути на фінансуванні авторитарних держав та їхніх можливих посіпак? Звісно, що ні! …Всі депутати Палати лордів, які працюють на ворожі Британії держави, мусять відмовитися від права засідати в Парламенті», – заявив Боб Сілі й тут же додав: «Чи зроблять вони це? Звісно, що ні!»

Його підтримав депутат від Ліберально-демократичної партії Том Брейк, речник парламентського комітету із закордонних справ.

Правила щодо прозорості і лобіювання в Палаті лордів мають бути приведені у відповідність до вимог 21-го сторіччя

«Ясна річ, що правила щодо прозорості і лобіювання в Палаті лордів мають бути приведені у відповідність до вимог 21-го сторіччя, щоб було ясно, чи депутати Палати лордів виступають від імені Сполученого Королівства, а чи представляють інтереси, пов’язані із закордонними державами», – сказав Том Брейк.

Втім, оприлюднення списку дістало розголос не лише у парламентських колах Британії. Зокрема, міжнародна організація Transparency International наголосила на важливості висвітлити фінансування корумпованими авторитарними режимами законодавців і урядовців у демократичних країнах Заходу.

«Парламент має поліпшити прозорість інформації про фінансові інтереси депутатів, щоб міцніше стати на заваді зусиллям корумпованих режимів використати наших парламентарів для впливу на їхніх друзів на високих посадах», – заявив директор відділу політики Transparency International Данкан Геймс.