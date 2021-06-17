Вас оклеветали в соцсетях: что делать?

В городском инстаграм-паблике выложили фото и имя школьницы и написали, что она совершила кражу. Все было неправдой. Девушка и ее мама были ошеломлены.

Это история девушки из Славянска: после вмешательства мамы страница в конце концов удалила клевету и извинилась за нее – но клевета сделала свое дело: девушку начали узнавать на улицах. Сегодня с помощью соцсетей обвинить кого-либо в чем угодно проще простого – уже через час небылицу о вас может знать весь город. Как быть в таких случаях? Как наказать виновных и спасти свою репутацию? И существует ли у администрации Инстаграма и Фейсбука свои методы реакций на буллинг?

Публикацию в городской группе Славянска разместили от имени анонимного пользователя. В ней использовали фото и имя Леры и написали, что она якобы устроилась на работу в кофейню и украла там у сотрудницы обручальное кольцо. «Выложите, пожалуйста. Может, кто знает ее родителей или друзей, закроем на все глаза, если вернет кольцо», – подписал фото неизвестный.

Профиль, с которого поступила жалоба на Леру, оформили фотографией ее подруги. сама подруга ничего об этом не знала. «Это была большая паника. Я очень-очень сильно волновалась, потому что я ничего не понимала: почему это и почему я, и кто такое мог сделать», – вспоминает девушка эмоции от клеветы в соцсети.

За помощью Лера обратилась к маме: девушка воспринимает ее как супергероиню и самого близкого человека.

Никакой работы в кафе вообще не было

Мама Леры, Катерина, провела собственное расследование.

«Я после рабочего дня пошла в Aroma Kava. Я узнала, что у нас их три в городе. Я показывала этот скриншот. Я показывала номер телефона той девочки, которая якобы подала то объявление. Но, уже идя туда, я знала, что мой ребенок не ходил туда устраиваться на работу. Во-вторых, я понимала, что ее не возьмут, потому что ей нет 18-ти лет. И, ясно, что в Aroma Kava подтвердили, что и в глаза не видели моего ребенка», – делится Катерина.

Общалась женщина и с администрацией паблика. На ее вопрос, как они проверяют информацию, Катерине ответили: «Никак, люди присылают, мы опубликовываем».

Удаление поста и сторис в этом паблике – платное, от 100 гривен. Но у Катерины никто денег не требовал. Ей дали ссылку на аккаунт и номер телефона того, кто разместил неправдивую информацию. Аккаунт оказался пустым, а по телефону ответили, что не знают ни Катерину, ни ее дочь.

Сторис в итоге удалили, а администрация паблика принесла публичные извинения.

Катерина обратилась с заявлением в полицию. Примечательно, что это заявление сначала не хотели принимать.

«Мне звонил следователь, потому что в заявлении было написано: прошу принять меры по отношению к этому паблику. Он спросил, имею ли я претензии. Я сказала, что да, претензии я имею. Он сказал: тогда я передаю это в киберполицию», – делится женщина опытом общения с правоохранителями.

Катерина убеждена: ответственность должен понести и человек, который прислал ложную информацию, и администрация паблика, которая опубликовала анонимный фейк без проверки.

Реакция школы

Лера говорит, что классный руководитель эту неприятность, фактически, проигнорировала. Из переписки в общем чате (скриншоты нам предоставила Катерина) видно, что педагог лишь переспросила: «Может, это ошибка какая, надо разобраться». А еще в ответ на предположение ученика, что это может быть шутка, добавила: «Ну, за такие шутки можно подать в суд».

Закрывайте, хлопцы, сумки

А вот некоторые одноклассники не постеснялись в выражениях. «Закрывайте, хлопцы, сумки», – написал один. Второй добавил: «Зная эту особь, вряд ли это шутка». «Выбирай выражения», – одергивает ученика учитель.

Но были и одноклассники, которые сразу подвергли сомнению вброс: писали, что это обман и похоже на фейк.

В комментарии Радио Донбасс.Реалии классный руководитель сказала, что о ситуации с девушкой узнала от учеников.

Ничего подобного не было замечено за этой девочкой

«Я была в шоке, потому что никогда за столько лет, сколько мы вместе, ничего подобного не было замечено за этой девочкой. Поэтому сразу и у меня, и у ребят закрались мысли, что это какая-то ошибка, если можно так назвать, либо обман какой-то, либо фейк», – вспоминает педагог и добавляет: звонила Лере, но та не поднимала трубку.

Это тяжело и для взрослого человека, а для несовершеннолетнего, – и тем более

Где-то через час, говорит классный руководитель Леры, ученики сообщили, что информация оказалась фейком, а сам пост удалили.

«В наше время (и ребята у меня уже взрослые, они тоже все понимают), наверное, каждый может в такой ситуации оказаться. И очень жаль, что такое может, что можно вот так просто испытать на себе такие унижения, получить психологическую травму. Это тяжело, наверное, и для взрослого человека, а для несовершеннолетнего, – и тем более», – оценивает ситуацию учитель.

Как себя обезопасить?

Самый простой способ – минимизировать жизнь в цифровом мире

«Самый простой способ – это минимизировать жизнь в цифровом мире. Цифровой мир имеет много рисков и неэтичного поведения со стороны других людей, и там нет четких правил, что можно, а чего нельзя. И такие конфликты будут возникать постоянно, потому что в интернете можно быть анонимным, и это многим позволяет злоупотреблять», – говорит о рисках Виталий Мороз, консультант по цифровым технологиям.

По словам эксперта, от неприятностей нельзя себя обезопасить на сто процентов. Другое дело, как на них реагировать:

Обращение в киберполицию . «У них есть приоритет при решении подобных вещей: например, при буллинге, при ситуациях, которые могут нести угрозу жизни или здоровью пользователей, в первую очередь, детей», – делится Мороз;

. «У них есть приоритет при решении подобных вещей: например, при буллинге, при ситуациях, которые могут нести угрозу жизни или здоровью пользователей, в первую очередь, детей», – делится Мороз; Обращение к администрации платформы (например, фейсбук или инстаграм) и к администрации сообщества . «Можно жаловаться на подобный контент непосредственно платформе, на которой он был опубликован, – советует эксперт. – Потому что у каждой платформы есть правила использования и, вполне вероятно, что такое неэтичное поведение нарушает правила пользования этой платформой»;

(например, фейсбук или инстаграм) и к . «Можно жаловаться на подобный контент непосредственно платформе, на которой он был опубликован, – советует эксперт. – Потому что у каждой платформы есть правила использования и, вполне вероятно, что такое неэтичное поведение нарушает правила пользования этой платформой»; Обращение к юристам . Они должны определить, какие права ребенка нарушены;

. Они должны определить, какие права ребенка нарушены; Бывает, если это чья-то злая шутка, – на следующий день о ней забывают. Поэтому, оценив риски для конкретного ребенка, иногда стоит не привлекать к ней большого внимания.

Политика фейсбука

У фейсбука есть свои политики, которые касаются безопасности и травли подростков. Отдельно прописано сотрудничество с правоохранителями.

Вот что советует администрация социальной сети:

Не обращаться к обидчику в расстроенных чувствах, надо успокоиться, сделать несколько глубоких вдохов;

Обратиться к человеку, которому доверяете: друг, член семьи, учитель, правоохранители;

Нельзя оставаться наедине с обидчиком, говорить надо спокойно;

Не надо унижать обидчика.

Отдельно есть советы для родителей и для педагогов.

Политика инстаграма

В инстаграм советуют:

Жаловаться на пользователя, если учетную запись создали для притеснений или травли. Жалоба будет анонимной ;

на пользователя, если учетную запись создали для притеснений или травли. Жалоба будет ; После жалобы можно заблокировать пользователя;

пользователя; Родителям надо обучать детей правилам безопасности в интернете.

В инстаграме подчеркивают: без ордера на обыск или судебного запроса не смогут предоставить информацию о нарушителе.

Радио Донбасс.Реалии направило запрос в киберполицию о реакции на подобные случаи. А Лера говорит, что в городе после публикации в интернете ее начали узнавать и оборачиваться. И она ничего не может с этим поделать.

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