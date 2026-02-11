Був «бусифікований» і помер від побиття? Військові ТЦК під арештом: що сталося у Дніпрі?

Найпоширеніші скарги стосуються обмеження свободи пересування під час затримання, незаконного утримання у приміщеннях ТЦК, забирання особистих речей включено з телефонами, поверхневе проведення медоглядів на ВЛК.

Крім того, офіс омбудсмена зафіксував випадки фізичного насильства з боку військовослужбовців ТЦК. А окремі, так звані, заходи оповіщення, мали смертельний фінал. Як приклад, омбудсмен згадав інцидент у Дніпрі, де трьох військовослужбовців ТЦК підозрюють у смертельному побитті 55-річного чоловіка Олега Лесіна. Чоловік помер вночі з 6 на 7 лютого, а напередодні підозрюваним обирали запобіжні заходи. Родичі розповіли Радіо Свобода що їм сказали у поліції з приводу обставин смерті Олега Лесіна.