24 лютого Російська Федерація розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну. Наступ іде по всій довжині кордону, від Луганська до Чернігова. А з території Білорусі танкові колони і жива сила російської армії прямо рухається на Київ.

Київ та інші міста України тримають оборону.

Що відбувається у столиці та інших українських містах – говоримо і показуємо в Свобода Live