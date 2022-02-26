24 лютого Російська Федерація розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну. Наступ іде по всій довжині кордону, від Луганська до Чернігова. А з території Білорусі танкові колони і жива сила російської армії прямо рухається на Київ.
- Київ та інші міста України тримають оборону.
- Що відбувається у столиці та інших українських містах – говоримо і показуємо в Свобода Live
- Київ по периметру обороняють Збройні сили України, а у самому місті Нацгвардія та тероборона.
- У ніч на 26 лютого регулярні російські війська почали наступ на Київ.
- Кулеметні черги лунали в районі метро Берестейської у столиці.
- Всю ніч тривала битва за місто Васильків, що під Києвом. Зокрема, бої розгорнулися за місцевий аеродром. Російські диверсанти переодяглися у форму Національної поліції України, приїхали на авто з мигалками до КПП біля Василькова та розстріляли українських бійців.
- Силами ЗСУ, Нацгвардії та тероборони ворожий десант був знищенийю
- Ближче до ранку у житловий будинок на проспекті Лобановського, 6-А у Києві влучила ракета.
- Радіо Свобода цілодобово відстежує перебіг війни Росії проти України.
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