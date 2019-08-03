«Лідери з експорту дитячого щастя». Як чехи стали першими у продажі іграшок до ЄС

Чехія вже котрий рік поспіль є лідером із експорту дитячих іграшок до ЄС. Традиційними дерев’яними та м’якими іграшками бавляться діти й далеко за межами Європи. Самі ж чеські виробництва окрім знайомого українцям «Кротика-Krtek​а» оновили виробництво ще однієї традиційної іграшки «Іграчека» – маленьких фігурок працівників різних професій, які були популярними за часів ще соціалістичної Чехословаччини.

Чехи по-особливому ставляться до виробництва іграшок. Лише у Празі майже 200 дитячих крамниць де можна купити все – від традиційного і добре впізнаваного ще з часів існування СРСР та «соціалістичного табору» «Кртека» (пам’ятаєте мультфільм про «Кротика»?) до сучасних автівок, космічних кораблів та бластерів. Однак серед усього цього різноманіття чеські магазини дитячих іграшок досі продають ще одну «ностальгічну» іграшку – «Іграчек».

««Іграчек» це більше ретро-іграшка. Він подобається перед усім батькам, бабусям і дідусям – я і сама дуже любила гратися з ним. Зараз він виглядає ще краще – його оновили, та зробили більш гнучким», – розповіла Радіо Свобода директор із маркетингу однієї з мереж дитячих магазинів у Празі Яна Крчкова.

Так само чимало у Чехії і фабрик з виробництва іграшок. Радіо Свобода відвідали одну з таких у містечку Нове Веселі, що у 150 кілометрах від Праги. Фабрика, яка є сімейним бізнесом, працює на ринку з 1993 року. Переважно виробляє іграшки з паперу та пластику. Останній використовують якраз для «Іграчеків» – ретро-іграшок, яким тут дають нове життя.

«Кожен «Іграчек» збирається вручну. Треба спочатку взяти корпус тіла, вставити в нього руки. Треба сильно натиснути, щоб вони клацнули. І тримати ось так разом із корпусом. Ось і вийшов наш злодюжка», – директор компанії Мірослав Котік демонструє як проходить збирання іграшки.

Серед професій, які приміряють на себе маленькі іграшки є ще пожежники, поліцейські, лікарі та навіть водії вантажівок. Професії не надто змінились з часів, коли «Іграчеків» виробляли в комуністичній Чехословаччині. Відрізняється хіба що форма одягу.

«За годину я зазвичай зроблю десь близько 230-240 іграшок. Коли я пакую «Іграчека» в мене аж ностальгія… прокидається. Бо це іграшка мого дитинства. І мої діти гралися нею», – розповіла Радіо Свобода одна з працівниць фабрики.

Далі іграшку фасують до спеціальних коробок, за потреби оснащують їх іграшковими автівками та відправляють до складу, де «Іграчеки» чекають відправки до чеських та європейських дитячих магазинів.

«Щороку тільки ми виготовляємо сотні тисяч іграшок та ігор. «Іграчеки» же з цього складу відправляться на експорт. Ми експортуємо їх, переважно, до країн східної Європи – Польща, Україна та Росія. Замовлення однак є і з Франції та Іспанії. Інколи є досить цікаві замовники, такі як Південна Корея», – розповідає директор фабрики Котік.

Нині в Чехії майже 300 підприємств із виготовлення іграшок. І хоча серед них є такі гіганти, як «Лего», здебільшого це сімейний невеличкий бізнес. Галузь дає майже шість із половиною тисяч робочих місць.

«На мій погляд Чехія має приємне середовище для іноземних замовлень. Оскільки країна завжди славилася високим рівнем промислового виробництва. Ще з часів Австро-Угорщини, коли Чехія була серцем промисловості. Ймовірно, ця пунктуальність залишилася у крові людей. Особливе ставлення до виробництва та технічних процесів. Саме тому все добре із машинним будівництвом, наприклад. Багато іноземних фірм оцінюють виробництво у Чехії з погляду гарного співвідношення витрат та якості. Доволі невисокі витрати та дуже хороша якість. Те ж саме можна сказати і про виробництво іграшок», – розповів Радіо Свобода Мирослав.

Окрім виробництва національних іграшок компанія виконує чимало іноземних замовлень. Тренд останніх років – популярні у світі інтерактивні настільні ігри. Мирослав розповідає його фабрика виробляє навіть гру, яка занесена до книги рекордів Гіннеса, як така, що має найбільший ігровий план у світі: «Ця гра унікальна не тільки через свій розмір. Але також через те, що вона відома у всьому світі. Це дуже специфічна гра, оскільки тривання однієї битви може тривати декілька тижнів».

Відтак Чехія згідно рейтингу Агенства сприяння експорту при Міністерстві промисловості та торгівлі країни обіймає перші місця з експорту іграшок до ЄС.

«Чехія є одним із лідерів-експортерів іграшок в рамках ЄС. Це складає приблизно 25% всього ринку. Ми на першому місці і випереджаємо Німеччину та Нідерланди», – розповіла Радіо Свобода експортний консультант Агенства сприяння експорту Катержіна Дрвотова.

В рамках же світового рейтингу експорту іграшок Чехія посідає 3 місце. Поступається вона лише Китаю та Гонконгу.