Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

ГУЛАГ: оприлюднено розсекречені справи чехословаків (фоторепортаж)

Фото: cechoslovacivgulagu.cz Фото:cechoslovacivgulagu.cz (Courtesy Image)

Фотографії та тисячі документів, які проливають світло на долю громадян Чехословаччини, в’язнів ГУЛАГу, були опубліковані в інтернеті. Низка інших чекає на публікацію.

Коли в березні 1939 року німецькі танки увірвалися до Праги, тисячі етнічних українців, євреїв і чехів, які жили в Чехословаччині, намагалися врятуватися втечею на схід, у бік Радянського Союзу.

Для близько 8000 людей, які перейшли радянський кордон, це було, як із вогню потрапити в полум'я. Майже всі біженці були заарештовані радянською владою та відправлені у систему виправно-трудових таборів по всьому СРСР, відому як ГУЛАГ. Більшість із тих людей було засуджено до 3-5 років каторжних робіт за незаконний перетин кордону, іншим було пред'явлено суворіші звинувачення, часто сфабриковані владою.

В'язні ГУЛАГу працюють на невеликій залізниці в Республіці Комі
В'язні ГУЛАГу працюють на невеликій залізниці в Республіці Комі

3 січня Чеський інститут вивчення тоталітарних режимів опублікував досьє радянських спецслужб на 1000 біженців, в основному етнічних українців, які під час Другої світової війни втекли зі східної Чехословаччини та опинилися в ГУЛАГу. Документи та фотографії – це ранній зразок проєкту оцифрування, який є більш ніж десятирічною роботою чеських, українських та російських істориків і архівістів.

На ілюстрації зображено в'язня ГУЛАГу, який смажить гризуна. Чеське слово у правому верхньому куті означає «людина, яка вбиває щурів». Ілюстрація зі спогадів Володимира Левори, чеського художника, засудженого до трьох років ГУЛАГу за незаконний перетин кордону. Він помер у Чехії в 1999 році у віці 78 років
На ілюстрації зображено в'язня ГУЛАГу, який смажить гризуна. Чеське слово у правому верхньому куті означає «людина, яка вбиває щурів». Ілюстрація зі спогадів Володимира Левори, чеського художника, засудженого до трьох років ГУЛАГу за незаконний перетин кордону. Він помер у Чехії в 1999 році у віці 78 років

Оприлюднення документів присвятили 80-річчю радянської «амністії» більшості чехословацьких в'язнів ГУЛАГу 3 січня 1942 року. Звільнених в'язнів випустили з таборів, щоб сформувати бригади для боротьби з нацистами, які почали наступ на Радянський Союз. Чимало звільнених чехословаків загинули в боях.

Чехословацькі офіцери в радянському полоні
Чехословацькі офіцери в радянському полоні

Чеський історик Адам Граділек почав брати інтерв'ю у тих, хто вижив у таборах, ще у 2006 році, до того, як він долучився до Чеського інституту вивчення тоталітарних режимів. Та доступ до документів радянських спецслужб у Росії, а також на той час і в Україні був надзвичайно складним. Граділек каже, що дослідницький клімат в Україні різко змінився у 2014 році після Революції гідності. Через три тижні після перемоги Майдану, яка призвела до повалення проросійської влади в України, Граділек поїхав до Києва, щоб відвідати архіви СБУ (колишнього КДБ). Він згадує: «Мені сказали, що для нас все відкрито».

Модель в'язниці таємної поліції у місті Стрию на заході України, де утримувалися чехословацькі біженці
Модель в'язниці таємної поліції у місті Стрию на заході України, де утримувалися чехословацькі біженці

Граділек каже, що хвилюючі моменти багаторічного проєкту настали, коли він представив колишнім в'язнім ГУЛАГу та їхнім родичам документи радянської поліції, які десятиліттями зберігалися в секретних архівах.

Василь Гебеш, чехословацький старшокласник, заарештований «совєтами» у 1940 році та засуджений до трьох років трудового табору. Він був звільнений у 1943 році, вступив до лав Радянської Армії. Загинув у бою в жовтні 1943 року
Василь Гебеш, чехословацький старшокласник, заарештований «совєтами» у 1940 році та засуджений до трьох років трудового табору. Він був звільнений у 1943 році, вступив до лав Радянської Армії. Загинув у бою в жовтні 1943 року

Граділек сказав Радіо Свобода, що хоча ті, хто залишився в живих, часто були захоплені перегортанням документів у власних справах, «звичайно, набагато важче було надати такі документи нащадкам тих людей, які або загинули в таборах, або померли через багато років...» «Це дуже зворушливий момент для них – взяти в руки такі документи та побачити, через що довелося пройти їхнім батькам, дідусям, бабусям», – заначає він.

Мапа, яка показує місцеперебування та кількість чехословацьких в’язнів у системі ГУЛАГу по всьому СРСР
Мапа, яка показує місцеперебування та кількість чехословацьких в’язнів у системі ГУЛАГу по всьому СРСР

Граділек каже, що день оприлюднення документів – 3 січня – є гірким, оскільки саме в цей день минув рік від дня смерті російського історика Михайла Рогачова, який помер від COVID-19. Він особисто показав Граділеку деякі з місць ГУЛАГу в російській Республіці Комі та «відкопав» інформацію про долі близько 700 чехословацьких громадян у місцевому архіві, до якого іноземцям вкрай важко отримати доступ.

«Ми планували опублікувати спільну статтю про це дослідження, – каже Граділек. – На жаль, він не прожив достатньо довго, щоб ми могли це зробити».

Очікується, що всі ті тисячі доступних папок зі справами чехословацьких громадян, інтернованих в ГУЛАГ, будуть опубліковані в інтернеті до кінця цього року.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG