Після масового вимушеного переїзду на мирну територію України жителі Донбасу втрачали не лише дім і спокій. Часто сім’ї переїжджали в місця, відомі дорослим – вони мали там друзів чи знайомих. Але дітям доводилося починати все з нуля. Протягом трьох місяців діти з Донецька, Луганська, Марганця, Краматорська та інших прифронтових міст контактували з кінематографістами, отримували завдання та приїзджали до кіноакадемії у Києві. В результаті вийшла низка соціальних роликів для підтримки друзів, з якими їх розвела або ж, навпаки, звела війна. П’ять дітей з окупованих частин Донбасу говорять до своїх друзів, що залишилися, про своє життя нині та про ціну, яку вони заплатили за це життя. Мілана Лосенко. «Я не розуміла, що відбувається. Для мене це було – нічого.​ Мама сказала – ми їдемо» «Зранку ми прокидалися, звучали воєнні сирени – могли годину звучати, могли два. Маму дуже лякало це. Я не розуміла, що відбувається. Для мене це було – нічого. Тоді мама сказала, що ми їдемо. Сказала, що тільки на літо. Я не очікувала, що ми поїдемо на два роки, я не хотіла нікуди їхати». Мілані – 16 років, на початку військових дій у Краматорську вона разом з мамою переїхала до Севастополя.

«Мама вирішила поїхати в Севастополь. Там пройшла її юність», – продовжує Мілана. «Моє життя було дуже складним на початку, а потім я навчилася не звертати уваги на образи з боку однолітків, стала брати участь в конкурсах. Тоді всі здивувалися, що перші місця може зайняти дівчинка, не корінна жителька, з якогось міста, про яке ніхто не знає». «В один день мама сказала, треба їхати. І ми приїхали в Краматорськ. Мамин організм не витримав – вона померла». Катерина Бєляєва. «Сепаратистська» влада не зможе протистояти такій великій силі, як народ» «Зараз я спілкуюся з двома своїми однокласниками – це Міша і Юра. Говоримо по скайпу, вони розповідають про свої справи, я – про свої». Каті 14 років, з Донецька вона переїхала до Марганця.

«Знаю, що там не дуже весело жити: всі напружені, і не можуть сказати своєї думки вільно. Я їм кажу, що це ненормально. Кожна людина має право висловити свою думку – це свобода слова і це права людини... кожної людини, чи то дорослий, чи підліток». Діма Васильєв. «Перестаньте стріляти» «Особливо навіть не вірилося, що колись може статися війна». Дмитру – 16. У 2014-му він переїхав з Луганська в Закарпаття.

«Мій друг, його звати Денис, ми грали у футбол разом у шкільному дворі. Я дивлюся, він – шульга, і я ж – шульга. Захотілося бути чимось схожим з ним» – сміється. «Денис і ще кілька друзів бігли в бомбосховище шкільне, на порозі снарядом його вбило». Дарина Островерха. «Війна звела» Шістнадцятирічна Дарина з Сєвєродонецька.

«Мені запропонували зняти ролик «Війна звела»... Тетяна Валентинівна, це – моя вчителька, приїхала з Луганська 3 роки тому. Вона дуже підтримує мене, вона стала дуже близькою і розуміє мене краще, ніж, мабуть, повинні розуміти батьки». У Дарини мокрі очі. Вона казала: «Завжди залишайтеся людьми, вірними своїй Батьківщині». Анна Погорєлова. «Кохання через лінію розмежування» Анна живе у Сєвєродонецьку. По той бік лінії розмежування живе хлопець, у якого вона закохана.