Чому Росія переслідує вірян у Криму? | Крим.Реалії

«Бог один!» – Екстреміст! Чому Росія переслідує вірян у Криму? Це не страшилка і не фантазія, а реальність для свідків Єгови в Криму. Зафіксовано вже три випадки, коли кримські віряни через свободу совісті потрапили за ґрати. Починаючи з 2009 року, Росія забороняла деякі видання свідків Єгови і визнавала їх екстремістськими. А в 2017 році за Верховний суд Росії визнав «Свідків Єгови» екстремістською організацією. Російські силовики ставляться до вірян, як до небезпечних злочинців, застосовують силу і катування. То ж як свідки Єгови опинились поза законом? Чи законно читати біблію свідків Єгови в Криму? Як віряни переживають російські репресії? Як російська влада бореться з «екстремістами» розповість Крим.Реалії.