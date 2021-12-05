«Велике будівництво» в Криму. Чому розвалюються нові російські дороги?

Новий шляхопровід відкрили в 2019-му, з гарантією на 8 років, але менш ніж за два роки асфальт і ґрунт під дорожнім покриттям почали обвалюватися. Чому так сталося, хто в цьому винен? Де на півострові ще проблемні дороги? До речі, на трасі «Таврида» просідає полотно. І скільки Росія планує витратити ще на нові дороги на окупованому півострові?

