Новий шляхопровід відкрили в 2019-му, з гарантією на 8 років, але менш ніж за два роки асфальт і ґрунт під дорожнім покриттям почали обвалюватися. Чому так сталося, хто в цьому винен? Де на півострові ще проблемні дороги? До речі, на трасі «Таврида» просідає полотно. І скільки Росія планує витратити ще на нові дороги на окупованому півострові?
«Велике будівництво» в Криму. Чому розвалюються нові російські дороги?
Новий шляхопровід відкрили в 2019-му, з гарантією на 8 років, але менш ніж за два роки асфальт і ґрунт під дорожнім покриттям почали обвалюватися. Чому так сталося, хто в цьому винен? Де на півострові ще проблемні дороги? До речі, на трасі «Таврида» просідає полотно. І скільки Росія планує витратити ще на нові дороги на окупованому півострові?
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