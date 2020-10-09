Артефакти апокаліпсису: проєкт «Чорнобильдорф» відкрив Антропологічний музей у «Мистецькому арсеналі»

У «Мистецькому арсеналі» у Києві відкрилася експозиція Антропологічного музею «Чорнобильдорф» – міжнародного дослідницько-культурологічного і мистецького проєкту. Його реалізує творча група формації NOVA OPERA за підтримки Українського культурного фонду, програми «Дім Європи» і Австрійського культурного форуму в Києві. Експонати, зібрані в експозиції, є «важливою змістовною частиною археологічної опери CHORNOBYLDORF композиторів Романа Григоріва та Іллі Разумейка. Прем’єра опери відбудеться 31 жовтня та 1 листопада.

Слово «Чорнобильдорф» автори проєкту створили, з'єднавши назви двох атомних електростанцій – Чорнобильської (на якій сталася найбільша в історії людства техногенна аварія) і Цвентендорфської (яка навіть не розпочала працювати через протести австрійців).

Ідея проєкту полягає у спробі дослідити, що зможуть дізнатися про людей атомної доби – на основі артефактів матеріальної і нематеріальної культури, що утворилася у просторі, який виник після вибуху реактора на ЧАЕС – люди постатомної, постакаліптичної епохи.

Культура «Чорнобильдорфу» – це окремий світ, у якому переплетені реальність і візія того, як цю реальність зможуть для себе реінтерпретувати і реконструювати ті, хто прийде після нас.

Відео-археологічні експедиції, що географічно охопили Дунайську долину, Північне Причорномор'я, Карпати та Полісся, творча група проєкту здійснила, щоб зібрати матеріальні і нематеріальні артефакти «Чорнобильдорфу».​

Інститут Чорнобильдорфської культури вивчає цю комплексну реальність, яка представлена писемними артефактами, обрядовістю, побутовими речами та мистецтвом. Інститут досліджує артефакти, зібрані в експедиціях, і створює науковий наратив через продукування текстів та публічних обговорень. Інститут складається із двох підрозділів: підрозділ розладнаної реальності та підрозділ постапокаліпсису.

Антропологічний музей «Чорнобильдорфу» є зібранням артефактів із експедицій, приватних колекцій, а також знахідок «чорних археологів».

«Конференція Кінців» (Conference on Endings) – перша публічна подія Інституту в рамках представлення Музею, яка є спробою «виявити структурні порожнечі, що призвели до кризи передісторії». У ній взяли участь філософи, мистецтвознавці, культурологи, історики мистецтва.

Опера CHORNOBYLDORF є синтетичним мистецьким актом, який через усе напрацьоване і зібране творчою групою проєкту, витворює візію постакаліптичного світу. Над створенням опери, окрім формації NOVA OPERA, працюють артисти та художники з України й Австрії.

Про експозицію музею «Чорнобильдорфу»

Варто розуміти, каже PR-менеджерка проєкту Лідія Карпенко, що «це предмети для опери, дія якої відбувається у далекому майбутньому, в якомусь паралельному вимірі, тому і датування відповідне. Це все для створення атмосфери і занурення в реалії іншого світу – «Чорнобильдорфу» і його реалій».

У першій залі – представлено «Чорнобильдорфський кодекс». Це – писемні матеріали. Частина з них відсилає нас до музичної системи «Чорнобильдорфу», що ґрунтується на мікротональній системі. Принт елементів гармонії візуалізує мікротональну систему. Є інструкція, як створювати оперу, лібрето до неї. Все це дає нам розуміння, як «чорнобильдорфці» створюють свої опери.

В другій кімнаті – URTEXT – зібрано плати, як рештки цифрової епохи, що інтерпретуються по-різному. Найперша їхні стадія – сакральна. Її візуалізує відео-новела, де мешканка «Чорнобильдорфу» Сусанна Карпенко співає обрядову пісню і тримає в руках позолочену плату (в нашій реальності це була б ікона з ликами святих). Інше призначення плат – музичні партитури. Кожен музикант, встановивши для себе власну систему нот – може зіграти зашифрований музичний текст по-своєму. І це буде для кожного – унікальним виступом.

Композитор Роман Григорів називає плати Всесвітом: «Я думаю, що «чорнобильдорфці» використовували їх по-різному: це були і елементи декору, прикраси, сакральні, духовні тексти, це й архітектура, мапи, нотний матеріал, поезія, проза або ж абсолютно побутові прилади».

У третій кімнаті – об'єктивація плат, те, що втратило сакральність і стало ужитковим предметом.

Ми бачимо уртексти (первісні тексти, оригінали музичного або літературного твору – ред.) у більш декоративному вжитку. Це пізніший етап представлення «Чорнобильдорфської культури».

«Відро нотного матеріалу купили на Куренівському ринку. За сто гривень – відро музики», – розповів Роман Григорів.

«Елементи та речі втрачають своє сакральне значення і вже використовуються як прикраси, декорації. На прикладі відреконструйованого одягу «чорнобильдорфської жінки» бачимо, що плати, кабелі, дроти стають намистом, медальйоном, сережками. Головний убір створено із фортепіанних клавіш», – розповідає директорка Антропологічного музею «Чорнобильдорфу» Анна Потьомкіна.

Частина пам’яток, наприклад – метроном і маленьке піаніно, будуть задіяні і в самій опері.

Алгоритмічне піаніно австрійського винахідника Вінфріда Рітча потрапило в «Чорнобильдорф» завдяки Австрійському культурному форуму і міністерству культури Австрії. Таких у світі всього три. Вперше цей інструмент було представлено на Венеціанській бієналє.

Про оперу «Чорнобильдорф» у цитатах

«Історія роботи над оперою почалася із експедиції до Цвентендорфу на Дунаї, містечка, що розташоване в 50 кілометрах на захід від Відня. У 1978 році тут була побудована потужна атомна станція. Через масові протести екологів та національний референдум атомна станція так і не запустилася, перетворившись на величезне «інвестиційне склепіння» та технологічний музей 70-х років. За вісім років, у 1986-му, в українському Поліссі вибухнула ЧАЕС. Атомна катастрофа розділила світ та історію людства на «до» та «після» Чорнобиля».

«Обидві атомні станції – Цвентендорфська та Чорнобильська – перетворилися із активних техногенних об’єктів на антиутопічні археологічні монументи, бетонні символи атомної історії, що відображають цілі епохи: демократію в Австрії / Центральній Європі та радянський тоталітаризм в Україні / СРСР»

«Навколо Чорнобиля утворилася містична зона, яка затягла у себе цілий поліський культурний ареал, ставши унікальним екологічним феноменом. Натомість біля Цвентендорфа збереглася законсервована тиша австрійської провінції, хіба що з’явилося поле сонячних батарей та прокладено лінію Donau-Radweg, велосипедний шлях, що тягнеться від витоків річки поблизу містечка Донауешинген до самого Будапешту».

«​Людина постапокаліпсису слідуватиме за записами знайденого кодексу. Намагатиметься реконструювати фрагменти колись видатної музики, філософії, перетворюючи формули радіоактивного розпаду на мікротональні гармонії, старовинні народні інструменти – у сонорні генератори та лабораторні прибори, змішуючи фрагменти християнських мес із пантеїстичними обрядами та поліфонічними народними піснями». При цьому універсальні знаки та символи, вчергове інтерпретовані неправильно, поступово розчиняться у білому шумі природи». ​

Коротко сюжет опери автори ідеї описують так:

Нащадки людства, що пережили серію техногенних, епідемічних та кліматичних катастроф, будують постапокаліптичне поселення на руїнах атомної станції. Суспільство далекого майбутнього намагається відтворити загублений високотехнологічний світ за допомогою археологічних перформансів-ритуалів, інструкції до яких вони знаходять у «Чорнобильдорфському кодексі», химерному трактаті атомної доби.

31 жовтня і 1 листопада оперу CHORNOBYLDORF можна буде побачити у «Мистецькому арсеналі» в Києві.