Чи впливає скорочена процедура розгляду законопроєктів на терміни їх ухвалення?

(Рубрика «Точка зору»)

Катерина Мінкіна

В середньому ухвалення законопроєкту, зареєстрованого в Раді IX скликання, з моменту його реєстрації до підписання президентом становить 121 день. Процедури, що покликані пришвидшити розгляд зареєстрованих ініціатив, не завжди діють на практиці. Натомість визначення законопроєкту невідкладним або скорочення термінів його розгляду є швидше політичною демонстрацією пріоритетності цієї законодавчої ініціативи.

Проходження законодавчих ініціатив у парламенті відбувається за встановленою процедурою, яка включає їх розгляд в комітетах, надання на ознайомлення народним депутатам, а також винесення на розгляд на пленарному засіданні Ради. Відповідні етапи відбуваються у визначені Регламентом терміни. Згідно з Регламентом, приблизні терміни ухвалення законопроєкту становлять близько 80 днів.

Стандартні процедури іноді можуть затягувати ухвалення проєктів законів, що є суспільно важливими та вимагають швидкого ухвалення рішень. Саме у таких випадках до них може застосовуватись скорочена процедура розгляду.

Для того, щоб пришвидшити проходження законодавчого акту в парламенті, його можна визначити невідкладним, скоротити терміни внесення альтернативних законопроєктів, пропозицій та поправок до них, а також термінів надання законопроєктів народним депутатам, строків розгляду у комітетах.

Регламент Верховної Ради встановлює наступні процедури, що покликані мінімізувати терміни розгляду проєктів законів:

● скорочене обговорення питань на пленарному засіданні Верховної Ради; не передбачає доповідей та співдоповідей від учасників законотворчого процесу, заключного слова, питань та коментарів до них; включає виступ ініціатора пропозиції та голови/представника головного комітету, а також двох фракцій, які висловлюють підтримку проєкту, та двох, що виступають проти ініціативи;

● скорочення термінів внесення альтернативних законопроєктів, надання законопроєктів народним депутатам та термінів розгляду законопроєктів у комітетах; застосовується до проєктів нормативно-правових актів кількість статей, пунктів яких не перевищує 100; терміни не можуть бути скорочені більш ніж наполовину.

Чи дійсно відповідні процедури дозволяють скоротити терміни розгляду проєктів законів? Читайте далі.

Ухвалення законопроєктів зі скороченим обговоренням триває довше, натомість законопроєкти зі скороченими термінами розгляду ухвалюються швидше.

За період діяльності Верховної Ради IX скликання з усього масиву зареєстрованих ініціатив було розглянуто 833 проєкти, що становить 22%. Загалом із 8400 тисяч голосувань – 689 стосувались скороченої процедури розгляду. У переважній більшості це були голосування за ті чи інші законопроєкти – 542 голосування, або понад 78%, меншою мірою – постанови чи інші рішення – 147 (22%).

Середній термін ухвалення законопроєкту, зареєстрованого в Раді IX скликання, становить 121 день.

У IX скликанні Ради 538 проєктів законів розглядались за скороченою процедурою обговорення. З них 275 ухвалені (51%). Слід зазначити, що скорочена процедура обговорення передбачає лише зменшення часових рамок дискусій щодо законопроєкту в пленарній залі, проте ніяк не впливає на подальші терміни його розгляду. Тому, відповідно, є ефективною лише у випадку скорочення часу засідань.

Так, середня тривалість ухвалення законопроєктів зі скороченим обговоренням складає 134 дні, що навіть більше за середній показник ухвалення законопроєкту за загальною процедурою.

Процедура ж скорочення термінів розгляду проєктів законів, як правило, ефективніша та зареєстровані за нею проєкти швидше ухвалюються. Саме вона і є одним із інструментів демонстрації політичного пріоритету тієї чи іншої теми. Так, у Верховній Раді IX скликання вона застосовувалась до 50 проєктів законів. З них 29 були ухвалені (58%).

Середня тривалість ухвалення цих законопроєктів складає 98 днів, що коротше за середню загальну процедуру ухвалення (121 день).

Найчастіше серед ухвалених законопроєктів скорочення термінів розгляду застосовувалось до законопроєктів економічної політики (11) та галузевого розвитку (10). Рідше – до законопроєктів у сфері державного будівництва (3), правової (3) та гуманітарної політики (2).

Найбільш скорочені терміни ухвалення відповідних законопроєктів – від 3 до 13 днів.

Найшвидше зі скороченням термінів розглянули та ухвалили законопроєкт, ініційований депутатами, про компенсації у зв'язку з підвищенням тарифів на електроопалення. Ухвалено за 3 дні. Законопроєкт розроблено у зв’язку із скасуванням пільгових тарифів на електроенергію у грудні 2020 року, що викликало неабиякий суспільний резонанс. Затверджений проєкт закону гарантував компенсації за підвищення тарифів для тих українців, у кого встановлене електроопалення. Зі скороченням термінів його ухвалили вже в січні 2021 року.

Урядовий законопроєкт щодо державної реєстрації вакцин під зобов'язання, що звільнив від цивільної відповідальності виробників за певні ризики, що можуть виникнути внаслідок застосування цих вакцин, та спростив процедуру їх отримання, було ухвалено за 11 днів. Проєкт закону також був суспільно важливим, адже забезпечив можливість отримання за програмою механізму COVAX вакцин для профілактики коронавірусної хвороби та проведення профілактичних заходів, що були покликані мінімізувати ризик посилення чи повторної хвилі захворюваності на COVID-19.

Терміни ухвалення президентського законопроєкту щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, та депутатського щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання для адаптації українського законодавства до рамок Європейського союзу склали 13 днів. Відповідні проєкти законів також були спробою демонстрації оперативно реакції президента та парламентської більшості у відповідь на поширення коронавірусної хвороби.

Незважаючи на те, що скорочення термінів покликане зменшити терміни ухвалення деяких актів, ті, що є дискусійними і резонансними, та від того не менш важливими, ухвалюються довше.

Так, найдовше із застосуванням процедур скорочення термінів розгляду ухвалювались: президентський проєкт закону про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями з метою стимулювання залучення в економіку України стратегічних інвесторів – 225 днів; депутатський щодо усунення правових колізій у вимогах до статуту товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю – 283 дні; 304 дні тривав розгляд та ухвалення президентського проєкту закону про врегулювання процедур щодо народовладдя через всеукраїнський референдум. Слід зазначити, що останній законопроєкт про референдум, що ухвалювався найдовше, викликав жваву дискусію в стінах парламенту. «Опора» брала активну участь та висвітлювала процес його ухвалення, а також позитивні та негативні аспекти.

Загалом законодавчі ініціативи президента та уряду мають більш короткі терміни проходження та ухвалення в стінах Ради IX скликання. Так, законопроєкти, подані Володимиром Зеленським, в середньому розглядаються та ухвалюються за 92 дні. Кабінетом міністрів України – 120 днів. Натомість ініціативи народних депутатів ухвалюються в середньому за 141 день.

Тож, незважаючи на часткову ефективність застосування процедур скороченого розгляду до низки законопроєктів, часто вони стають маркером реагування суб’єктів законодавчої ініціативи на суспільно важливі проблеми та демонструють швидше політичну позицію сторін, аніж реально пришвидшують процес розгляду окремих питань.

Катерина Мінкіна – регіональна координаторка (Харків) спостереження за виборами Г​ромадянської мережі «Опора»

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода