(Друкуємо мовою оригіналу)

Войти под контроль Украины, одновременно выйти и создать конфедерацию – это план, который теперь видит подконтрольная России администрация оккупированного Луганска. Якобы они не против создать конфедерацию, в случае выполнения Украиной минских соглашений. Официальных комментариев по этому заявлению с украинской стороны пока не было. А говорится ли об этом что-то в минских соглашениях?

О возможности создания конфедерации Украины и Донбасса заявил глава так называемого «МИД» группировки «ЛНР» Владислав Дейнего в Севастополе на антифашистском форуме. Это, по его мнению, может произойти после выполнения Минских соглашений украинской стороной.

Речь идет о выстраивании отношений между Донбассом, как самостоятельным субъектом, и Украиной

«Те, кто внимательно читал Комплекс мер и другие минские документы, и кто знаком с основами государственного строительства, те понимают прекрасно, что там речь идет о выстраивании отношений между Донбассом, как самостоятельным субъектом, и Украиной. Там определены шаги, которые должны две стороны предпринимать для урегулирования своего механизма взаимоотношений. Предполагаются договорные отношения Донбасса с Киевом. Кто ориентируется в вопросах государственного устройства, понимает прекрасно, что это конфедерация», – так его слова цитируют сепаратистские СМИ.

Также Дейнего заявил, что Донбасс теоретически может жить в составе Украины. Но для этого она должна измениться. И в первую очередь признать право Донбасса на русский язык, на свою экономику, политику, армию, силовые структуры. Что, по его мнению, сейчас украинская власть сделать не готова.

Ни о какой конфедерации в минских соглашениях нет и слова – Колиушко

Интересно, что в общедоступной информации о минских соглашения никаких упоминаний о конфедерации нет. Как и об автономии Донбасса или федерализации Украины – о чем часто любят говорить в России или в группировках «ЛДНР».

В соглашениях есть пункт о конституционной реформе, основным элементом которой должна быть децентрализация, а также о принятии законодательства об особом статусе отдельных районов. Он должен включать в себя, в том числе право на языковое самоопределение, участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов, поддержку социально-экономического развития отдельных районов. Но все это в рамках украинского законодательного поля. Однако сейчас никакой особый статус Конституцией не определен, и говорить об этом нет смысла, считает глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко. К тому же, конфедерация – далеко не тот путь, который нужен Украине.

Жертвовать европейским вектором развития ради обломков двух областей неприемлемо

«Нам надо или возвращение наших территорий, или сохранение существующего статус-кво, если нет возможности их вернуть. Жертвовать европейским вектором развития, развитием демократии, экономическим потенциалом ради обломков двух наших областей, я считаю совсем неприемлемым», – считает Игорь Колиушко.

По словам эксперта, конфедерация – одна из разновидностей федеративного государства, где субъекты федерации имеют самую большую свободу. Также в открытых источниках говориться, что конфедерация – союз суверенных государств, созданный для осуществления конкретных совместных целей или действий. Группировки «ЛДНР» государствами не признаны.

Это не первая экзотическая версия развития ситуации с конфликтом на Донбассе, предлагаемая представителями группировок «ЛДНР». Кроме варианта с федерализацией Украины, предлагалось также юридическое воссоздание УССР, а погибший главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко даже заявлял о необходимости «возрождения Малороссии».

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)