Кримський архієпископ Климент прийняв Благодатний вогонь, який привезли з Києва до Херсона

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент 8 квітня ухвалив Благодатний вогонь, привезений із Єрусалиму і переданий херсонським священикам Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП).

Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, церемонія передачі вогню відбулась на адміністративному кордоні Криму і материкової України на КПВВ «Каланчак».

Ми плануємо доставити цей вогонь до нашого храму в Євпаторії

Благодатний вогонь доставили до міжнародного аеропорту «Херсон» із Києва в ніч із 7 на 8 квітня.

«Ми плануємо доставити цей вогонь до нашого храму в Євпаторії», – сказав Климент.

Архієпископ також повідомив, що в анексованому Криму прихожанами храмів Київського патріархату стають люди, які прибули на півострів нещодавно.

У неділю 8 квітня християни східного обряду відзначають Великдень – свято на честь воскресіння Ісуса Христа.

У Велику суботу Благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Чудо сходження відбувається в Кувуклії – мармуровій каплиці над печерою, де, за переказами, був похований Ісус Христос.

Після анексії в Криму підконтрольна Кремлю влада захопили частину будівель Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату та навіть провела конкурс на оренду частини приміщень церкви. Архієпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент закликав світову спільноту до захисту національних, культурних і релігійних прав громадян України в Криму.

Велика частина православних храмів і громад Криму і Севастополя підкоряються УПЦ Московського патріархату.