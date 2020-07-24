Смерть волонтера Олексія Кучапіна. Що не так із версіями його загибелі?

Про смерть волонтера Олексія Кучапіна стало відомо 22 липня. Поліція Києва повідомила, що його тіло знайшли в орендованій квартирі у спальному районі столиці. За кілька днів до цього про зникнення чоловіка поліцію повідомила його дружина. За попередніми даними правоохоронців, чоловік помер не внаслідок насильницьких дій. Однак цим даним довіряють не всі. Ті, хто називають себе друзями Олексія, розділилися на два табори: одні на версію слідства покладаються, інші вважають її не правдоподібною. Радіо Свобода роз’яснює позиції сторін.

Що сталося?

Олексієві Кучапіну було 39 років, він займався справами безпритульних та очолював благодійну організацію «Дім милосердя», волонтери якої допомагають безхатькам знайти житло, роботу, родичів чи відновити документи. 6 липня у нього народилася дочка.

16 липня Олексій сказав дружині Олені, що їде по роботі у Дніпро. Спершу була інформація, що до міста чоловік мав їхати за допомогою сервісу Bla Bla Car, утім, у компанії заперечили, що Кучапін скористався їхніми послугами.

Із того часу чоловік не виходив на зв’язок. Через 6 днів по тому, 22 липня, правоохоронці повідомили, що знайшли тіло чоловіка.

Організатор проєкту для безпритульних Suka Zhizn, який залишається анонімом і не називає свого імені, на сторінці у фейсбуці написав, що знав Олексія понад рік і після його смерті допомагає дружині.

«17 числа телефон Льоші дзвонив, але трубку він вже не брав. Приблизно тоді ж перестали працювати сайт «Дому милосердя» і видалився обліковий запис Льоші у вайбері. Вчора (21 липня – ред.) Льошу знайшли мертвим в орендованій квартирі», – мовиться у його дописі.

Тіло Олексія Кучапіна знайшли у квартирі, яку він орендував із 15 липня. «Власник попередив, що днями прийде майстер, аби встановити кондиціонер. Однак потім орендар на зв’язок не виходив та двері не відчиняв. Після цього власник намагався потрапити в квартиру, однак з внутрішнього боку дверей були вставлені ключі», – мовиться у повідомленні поліції.

За словами правоохоронців, у квартирі знайшли 11 пігулок білого кольору, а на столі виявили записку. Про що в ній йшлося – поки не відомо. Крім цього, «поліцейські встановили, що обстановка всередині не була порушена, двері без пошкоджень».

Яка версія поліції і хто їй не довіряє?

22 липня поліція Києва повідомила, що «під час попереднього огляду тіла криміналісти не виявили зовнішніх ознак насильницької смерті» і попередньо кваліфікували справу як «умисне вбивство» з додатковою кваліфікацією «природна смерть».

Волонтер та отець Захарія Керстюк повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, що лише завдяки зусиллям активістів поліція змінила кваліфікацію справи на «умисне вбивство» і «визнала правду». Хоча, згідно з попередніми повідомленнями поліції, справу за цією статтею відкрили одразу, коли Кучапіна тільки оголосили в розшук.

Саме дописи Керстюка стали найбільш популярними у соцмережах. У фейсбуці інформацію шерили безпосередньо з його сторінки, в інстаграмі – зі сторінки bezdomni.ua, де інформація була точним відтворенням його постів у фейсбуці. Зокрема, до популяризації його дописів долучилися і українські інфлюенсери з багатотисячною аудиторією.

Захарія Керстюк називає себе другом померлого Кучапіна, у дописах він пише детальну інформацію щодо його смерті, вважає це вбивством і не вірить діям поліції. Керстюк пише, що правоохоронці «приховують сліди вбивства» і не допускають близьких до тіла.

Зокрема, в одному з дописів він пише: «І от 20.07 він (Олексій Кучапін – ред.) приходить на одну з квартир, яку знімав для звільнених з рабства знедолених людей, і тихенько там помирає (де він був п’ять діб до того, поліція теж поки не пояснює)».

Хоча офіційної інформації від правоохоронців про те, коли саме загиблий опинився у квартирі, і про точний час його смерті не було.

Крім цього, чоловік оприлюднив фотографії дивану, які облетіли соцмережі. «Поруч зі смітником впізнали диван, який стояв у цій квартирі, де волонтери часто бували раніше. Цей диван – був весь закривавлений, кров навіть стікала ще з нього», – заявив Керстюк.

Однак у поліції стверджують, що це була не кров, а рідина, яка вивільняється з мертвого тіла людини і є природним процесом розкладання трупа. Такій версії чоловік не вірить.

Чому не всі довіряють словам Керстюка?

Також Захарія Керстюк каже, що волонтерам, які займаються допомогою безпритульним, неодноразово погрожували, в тому числі і вбивством.

«Останнім часом Льоша активно займався розслідуванням щодо продажу дітей на експорт і намагався допомогти вирватися з рабства незаконно утримуваним під ці «програми» дівчаткам-сиротам», – пише він.

Утім, ці слова заперечують волонтери «Дому милосердя», яким керував Кучапін. Волонтерка організації, яка називає себе другом загиблого та сестрою по вірі, Тетяна Сімонаш розповіла Радіо Свобода, що близьке оточення Кучапіна не знає Керстюка.

«У нього немає всієї інформації, тому він вигадує історії. Навіщо йому це потрібно – невідомо», – заявила вона.

Зокрема, вона назвала неправдивою інформацію, яку розповсюдив Керстюк, щодо того, що Олексій займався питаннями рабства і сиріт. Це так само у дописі розвінчав і організатор проєкту Suka Zhizn: «Льоша займався лише допомогою безпритульним, раджу не вірити решті новин в інтернетах».

Напередодні на офіційній сторінці «Дому милосердя» з’явилася інформація про те, що організація «жодних претензій до дій органів влади не має», а слідство виявило, що смерть Олексія «не була спричинена вбивством». Автором цього повідомлення від організації, зокрема, є і дружина загиблого.

Під цим дописом Керстюк написав, що волонтерів просто залякали і вони «зрадили Олексія», його думку підтримала і низка користувачів соцмереж.

Хто такий Захарія Керстюк?

Про самого Захарію Керстюка і його волонтерську діяльність відомо небагато. Даних на його сторінці у фейсбуці практично немає, а перший відкритий не для «друзів» пост датується 25 лютого. У ньому Керстюк написав, що після тривалої перерви він вирішив повернутися у фейсбук та інформаційний простір і зайнятися допомогою безпритульним.

Сам Керстюк раніше був кліриком Київської єпархії УПЦ (МП) і був одним із тих, хто доставляв гуманітарну допомогу на схід України в зону проведення антитерористичної операції від православної церкви Московського патріархату, а до цього був одним із учасників гуманітарної місії щодо звільнення українців з полону у Лівії.

Однак ресурс «Інформаційний спротив» повідомляє, що у Лівії Керстюк насправді сприяв стратегії Кремля. Підтвердження таких даних з інших джерел немає, Захарія Керстюк не коментував цих звинувачень.

Прощання у суботу

Наразі слідчі дії щодо загибелі волонтера Олексія Кучапіна тривають, а правоохоронці з’ясовують деталі. У «Домі милосердя» Радіо Свобода повідомили, що більше деталей розкажуть після похорону Олексія Кучапіна, який відбудеться у суботу.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко запевнив, що нині перевіряють усі можливі версії загибелі волонтера.

Також правоохоронці відшукали свідка, з яким волонтер Олексій Кучапін спілкувався перед смертю, повідомив директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. За його словами, свідок надав важливі свідчення.

24 липня під стінами МВС десятки протестувальників вимагали під Міністерством внутрішніх справ України розслідувати смерть волонтера Олексія Кучапіна. Одна з організаторок акції заявила, що її викликали на допит.