Десятки протестувальників вимагали під МВС розслідувати смерть волонтера Олексія Кучапіна

Десятки протестувальників вимагали під Міністерством внутрішніх справ України розслідувати смерть волонтера Олексія Кучапіна.

Учасники акції закликали правоохоронців розслідувати смерть волонтера як вбивство, а не як самогубство.

Його друзі та колеги розповіли, що в останні місяці він допомагав молодим дівчатам, які стали жертвами торгівлі людьми, та допомагав людям похилого віку повернути їхнє житло, яким незаконно заволоділи інші.

За словами друзів та колег Кучапіна, останнім часом він отримував чисельні погрози від невідомих осіб.

16 липня Кучапін нібито поїхав до Дніпра. Після цього він не виходив на зв’язок. За даними слідства, тіло волонтера знайшли 21 липня в орендованій ним квартирі в Києві. У поліції заявили, що судово-медичний експерт не виявив ознак насильницької смерті. Причина смерті наразі не встановлена.

Інший волонтер, Захарія Керстюк, заявив, що з квартири винесли закривавлений диван. Водночас правоохоронці переконують, що плями на меблях з’явилися внаслідок «природнього процесу розкладання людського тіла, адже чоловік пролежав мертвим у приміщенні щонайменше п’ять діб при температурі близько 25 градусів за Цельсієм». Він вважає, що поліція намагається приховати сліди вбивства.