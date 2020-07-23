Поліція заявляє, що судмедексперт не виявив ознак насилля на тілі волонтера. Активісти говорять про вбивство

Судово-медичний експерт не виявив ознак насильницької смерті на тілі волонтера Олексія Кучапіна, повідомила Національна поліція. Водночас активісти переконані, що чоловіка вбили.

«Під час огляду квартири правоохоронці, окрім документів та особистих речей померлого, вилучили 11 пігулок білого кольору, а на столі виявили записку. Всі речові докази направлені на проведення відповідних експертиз, серед яких почеркознавча та психологічна. Оглянувши квартиру, поліцейські встановили, що обстановка всередині не була порушена, двері без пошкоджень», – заявили в поліції.

За даними слідства, квартиру померлий орендував 15 липня. Власник попередив, що днями прийде майстер, щоб встановити кондиціонер. Однак потім орендар на зв’язок не виходив та двері не відчиняв. Після цього власник намагався потрапити до квартири, але із внутрішнього боку дверей були вставлені ключі. 21 липня поліцейські потрапили до квартири та виявили тіло Кучапіна.

У поліції заявили, що дружина волонтера заявила про зникнення чоловіка за два дні до того. 16 липня він нібито поїхав машиною до Дніпра, після чого на зв’язок не виходив.

Провадження відкрите за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Для встановлення причини смерті призначені експертизи.

39-річний Кучапін займався справами безпритульних та очолював благодійну організацію «Дім милосердя». Волонтер Захарія Керстюк заявив, що його товариш мав їхати до Дніпра за допомогою сервісу Bla Bla Car (у компанії заперечили, що Кучапін скористався їхніми послугами). Згодом нині покійний волонтер видалився із «секретних чатів, де обговорювали ситуацію навколо безпритульник», і видалив інформацію про свої замовлення на Bla Bla Car.

Керстюк вказує, що з квартири винесли закривавлений диван. Водночас правоохоронці переконують, що плями на меблях з’явилися внаслідок «природнього процесу розкладання людського тіла, адже чоловік пролежав мертвим у приміщенні щонайменше п’ять діб при температурі близько 25 градусів за Цельсієм».

Керстюк каже, що «квартира вся повністю вимита і вичищена, там зараз, як в операційній.

«Також квартира не була опечатана, як це зазвичай робиться, а просто ключі віддали господареві, який, будучи дуже наляканим, тільки сказав: «Ви не змогли захистити його, не зможете і мене», – і кинув трубку. І найважливіше – поліція приховує тіло», – переконує волонтер.

Згодом він написав, що експерти розрізали тіло під час розтину. Волонтер вважає, що поліція чекає, коли тіло «посиніє та почне розкладатися», щоб приховати сліди вбивства.