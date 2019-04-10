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Дом 75-летней Валентины Волковой находится в 300 метрах от контрольно-пропускного пункта «Станица Луганская», на подконтрольной украинскому правительству территории. В 2019 году женщина получила квитанцию о долге на 78,5 тысяч гривен за якобы использованный газ в разрушенном войной доме.

До войны в нем жил ее сын с семьей. Но в начале лета 2014 года дом оказался на линии перекрестного огня. В июле того же года молодая семья поспешно выехала из Станицы Луганской.

Позже в их доме разместились военные. В выбитых прямыми попаданиях окнах они обустроили огневые точки и бойницы. Фактически в 2014 году из ванной комнаты сына Валентины Ивановны велся огонь по боевым позициям противника.

Когда военные покинули свои позиции, от дома остались лишь стены – ни окон, ни дверей, ни крыши в нем больше не было.

В 2017 году гуманитарная организация помогла пенсионерке заново восстановить крышу дома и вставить в нежилом доме двери из фанеры.

Однако в январе 2019 года женщина получила квитанцию от предприятия «Луганскгаз» на 78,5 тысяч гривен. Эта сумма – долг пенсионерки за якобы использованный газ в разрушенном войной доме.

По словам женщины, еще в начале войны местный газовщик перекрыл в нежилом доме газ. Однако в условиях боевых действия и хаоса не поставил пломбу.

В этом районе 3,5 тысячи поврежденных и 300 разрушенных домов. По словам чиновников, были случаи, когда местным жителям начисляли долги по 200 тысяч, но администрации удавалось отстоять права этих людей.

Радио Свобода ранее уже обращалось за комментарием к руководителю местного подразделения ПАО «Луганскгаз» Роману Райскому. Однако чиновник отказался комментировать ситуацию, сославшись на «тайну о персональных данных». То, что в доме никто не проживал и газом не пользовались, чиновник даже не допускает и высказывает уверенность, что платить нужно в любом случае.

Пенсионерке Валентине Волковой пообещали бесплатно помочь в международной благотворительной организации. Юристы сказали, что подобные случаи уже были и дело они обязательно выиграют.

Корреспонденты Радио Свобода познакомились с Валентиной Волковой в 2016 году, когда она еще не знала о долге.

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