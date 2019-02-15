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74 тысячи гривен долга за один год насчитали газовщики Станицы Луганской пенсионерке. Но в доме под обстрелами никто не жил с 2014 года, труба была перекрыта, газом не пользовались. Но вот недавно приехали контролеры и теперь 75 летняя Валентина Волкова не знает, как быть с таким неподъемным для нее долгом. Местные власти пообещали помочь жительнице прифронтового городка.

На єтом ​видео корреспонденты Радио Свобода общаются с Валентиной Волковой в 2016 году, когда она еще не знала о долге.

Валентине Волковой 75 лет, она не стала уезжать с мужем из прифронтовой Станицы Луганской, даже когда туда в 2014-15 году прилетали снаряды большого калибра.

Несколько дней назад женщина узнала, что ПАО «Луганскгаз» насчитал ей 74 тысячи долга. Причем за дом сына, в котором с 2014 года никто не жил. Сын-инвалид 2-й группы переехал, его дом Валентина Волкова оформила на себя. Первым делом вызвала газовщика, чтоб перекрыл газ, ведь обстрелы были жестокие, рассказывает женщина:

Пулями пробита труба, которая идет за пломбой в дом, по ней не может идти газ!

«Я еще в 2014 году вызвала газовщика, он перекрыл газ, но не повесил пломбу. Недавно его встречаю и спрашиваю: «Саша, чего же ты не опломбировал?». А он отвечает: «В войну какие пломбы?» К тому же перебита труба, которая идет за пломбой в дом, по ней не может идти газ! Газовщики приехали и придрались что нет пломбы и счетчика, а я не знаю куда он делся и кто его снял!», – описывает Валентина Александровна

Дом, за который насчитали долг, разрушен еще в 2014 году. В нем нет ни потолка, ни окон, есть даже акт комиссии, что в доме невозможно проживать, в трубах до сих пор торчат осколки, рассказывает Валентина Волкова. Но, для газовщиков это оказалось неважно.

По какому принципу насчитывался «долг», с этим вопросом мы обратились к руководителю местного подразделения ПАО «Луганскгаз» Роману Райскому.

Он не прокомментировал конфликт с пенсионеркой, сославшись на «тайну о персональных данных». То, что в доме никто не проживал и газом не пользовались, чиновник даже не допускает и уверен, что платить нужно в любом случае.

Что значит человек не проживал? Какие у вас документы это подтверждают? Нормы разные, штрафы мы начисляем

«Что значит человек не проживал? Какие у вас документы это подтверждают? Мы начисляем деньги по газовому счетчику, если счетчика нет, то по нормам. Нормы разные, зависит от того когда сняли счетчик, кто снял, какие штрафы мы начисляем. Остальное вас не касается!», – говорит Роман Райский

Пенсионерке пообещал помочь глава Станично-Луганская районной госадминистрации Юрий Золкин. Он от нас узнал об этом конфликте и сказал, что ситуация не единична.

В районе 3.5 тысячи поврежденных и 300 разрушенных домов. Бывали случаи, когда начисляли долги по 200 тысяч, но администрации удавалось отстоять права людей, рассказывает чиновник.

У нас есть с газовиками договоренность, что люди не могут быть в наших военных условиях заложниками обстоятельств

«Когда попадает снаряд даже рядом с домом, то от осколков вылетают не только окна, но и повреждаются электропровода, газовые трубы, счетчики. Поэтому мы можем помочь человеку разобраться в этом вопросе, предоставляем юридическую помощь, наш юридический отдел. У нас есть с газовиками договоренность, что люди не могут быть в наших военных условиях заложниками обстоятельств», – рассказывает Юрий Золкин.

Пенсионерке Валентине Волковой пообещали бесплатно помочь в международной благотворительной организации. Юристы сказали, что подобные случаи уже были и дело они обязательно выиграют.

Женщина уже собрала документы о долге за газ в разрушенном доме сына и передала в суд.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)