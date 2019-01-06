Усі КПВВ на Донбасі працюють і помітне зменшення пасажиро-транспортного потоку – прикордонники

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення на Донбасі функціонують у штатному режимі, повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

«За минулу добу відмічається тенденція до зменшення пасажиро-транспортного потоку. У контрольних пунктах в’їзду-виїзду сьогодні зранку на в’їзд та виїзд перебувало 205 транспортних засобів», – йдеться у повідомленні.

Також, за даними прикордонників, через КПВВ прослідувало понад 23 тисячі осіб та понад 3 тисячі транспортних засобів.

«Майорське» – 5705 осіб та 760 транспортних засобів; «Мар’їнка» – 5215 осіб та 980 транспортних засобів; «Новотроїцьке» – 4195 осіб та 830 транспортних засобів; «Гнутове» – 3260 осіб та 745 транспортних засобів; «Станиця Луганська» – 5545 осіб», – повідомляє ДПСУ.

5 січня дві людини померли в чергах на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі.

Українська сторона СЦКК заявляє, що штучне створення довгих черг та неорганізованості в роботі КПВВ в холодну пору року з боку бойовиків російських гібридних сил наражає на небезпеку мирне населення. Представники ОРДЛО не коментували ці звинувачення.

Свіжі фото з КПВВ у Станиці Луганській – в онлайн-щоденнику спецкорів Радіо Свобода Анастасії Магазової та Андрія Дубчака з Донбасу «Сім днів на лінії фронту».