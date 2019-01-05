Дві людини померли в чергах на КПВВ на Донбасі – штаб

Дві людини померли 5 січня в чергах на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

О 9:45 на КПВВ «Станиця Луганська» в Луганській області помер 65-річний чоловік.

«Негайно українськими прикордонниками були викликані медичний представник Червоного Хреста та карета швидкої допомоги. На жаль, з прибуттям лікарів їм залишалося лише констатувати смерть чоловіка. Попередній діагноз: зупинка серця», – заявили в штабі.

Пізніше, близько 11 години, на КПВВ «Майорське» у Донецькій області 79-річна жінка поскаржилася українським прикордонникам на погіршення самопочуття. Співробітники однієї з профільних громадських організацій з надання медичної допомоги не змогли врятувати їй життя.

Українська сторона СЦКК заявляє, що штучне створення довгих черг та неорганізованості в роботі КПВВ в холодну пору року з боку підтримуваних Росією бойовиків наражає на небезпеку мирне населення. Представники ОРДЛО не коментували ці звинувачення.