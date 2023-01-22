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День Соборності України: відзначили його і українці у Празі (фотогалерея)

22 січня у столиці Чехії відбулася акція до Дня Соборності. Українці зібралися у Празі, щоб відзначити день єдності, розгорнути великий український стяг, а також подякувати чехам за підтримку. Цього року акція зібрала не лише людей, які тривалий час живуть у Празі, але й українських біженців, які вимушені були покинути Україну через повномасштабне вторгнення армії РФ. Під час «живого ланцюга» українці співали гімн й українських пісень та нагадували, що Україні потрібні танки Leoprads.

Щороку українці у Празі збираються на Карловому мосту на День Соборності України
1 Щороку українці у Празі збираються на Карловому мосту на День Соборності України
Цього року свято об&rsquo;єднало не лише людей, які тривалий час живуть у Празі, але й біженців
2 Цього року свято об’єднало не лише людей, які тривалий час живуть у Празі, але й біженців
До акції були долучені й діти&nbsp;
3 До акції були долучені й діти 
Українка, яка живе у Празі вже 25 років, Дарія Дронь, не пропускає таких зібрань
4 Українка, яка живе у Празі вже 25 років, Дарія Дронь, не пропускає таких зібрань
Однак цього року основним посилом акції було нагадати, що в Україні триває війна і потрібне озброєння&nbsp;
5 Однак цього року основним посилом акції було нагадати, що в Україні триває війна і потрібне озброєння 
Люди приносили різні, не стандартні прапори та плакати&nbsp;
6 Люди приносили різні, не стандартні прапори та плакати 
До &laquo;живого ланцюга&raquo; приєднувались й іноземці&nbsp;
7 До «живого ланцюга» приєднувались й іноземці 
Загалом на акції зібралося кілька сотень людей&nbsp;
8 Загалом на акції зібралося кілька сотень людей 
Співали український пісень та гімн України
9 Співали український пісень та гімн України
Підтримати українців прийшов й іранець&nbsp;
10 Підтримати українців прийшов й іранець 
Діти бавилися та йшли під великим прапором&nbsp;
11 Діти бавилися та йшли під великим прапором 
Наприкінці українці подякували чехам за підтримку та допомогу&nbsp;
12 Наприкінці українці подякували чехам за підтримку та допомогу 

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