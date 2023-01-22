День Соборності України: відзначили його і українці у Празі (фотогалерея)

22 січня у столиці Чехії відбулася акція до Дня Соборності. Українці зібралися у Празі, щоб відзначити день єдності, розгорнути великий український стяг, а також подякувати чехам за підтримку. Цього року акція зібрала не лише людей, які тривалий час живуть у Празі, але й українських біженців, які вимушені були покинути Україну через повномасштабне вторгнення армії РФ. Під час «живого ланцюга» українці співали гімн й українських пісень та нагадували, що Україні потрібні танки Leoprads.