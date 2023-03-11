Проросійські демонстранти у Празі хотіли зняти прапор України, поліція повідомила про затримання

У столиці Чехії Празі 11 березня кілька тисяч людей взяли участь в антиурядовій демонстрації. Вона завершилася сутичкою з поліцією – після того, як десятки демонстрантів спробували прорватися до будівлі Національного музею на Вацлавській площі, вимагаючи зняти з його фасаду великий український прапор, який вивісили ще минулого року на знак солідарності з Україною, повідомило чеське видання novinky.cz.

Поліція повідомила про 18 затриманих демонстрантів, двоє поліцейських у сутичці постраждали.

Демонстрація проходила під гаслами боротьби з бідністю, її скликали політичні сили, які не представлені в парламенті, частина яких дотримується проросійських позицій. Низка ораторів звинувачували уряд Чехії в тому, що політика підтримки України, яку він проводить, веде до зростання цін у країні та падіння рівня життя. Лунали заклики до акцій непокори.

Подібні антиурядові демонстрації, учасники яких під гаслом боротьби з інфляцією виступають проти підтримки України, відбуваються у Чехії з осені минулого року, проте сутичка з поліцією сталася вперше.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан закликав організаторів демонстрації дистанціюватися від спроби нападу на музей. «Складається враження, що вся так звана демонстрація проти злиднів була лише ширмою для проросійської провокації», – сказав Ракушан.

Уряд Чехії дотримується жорсткої лінії щодо Москви у зв’язку з її війною проти України, таку політику підтримує Петр Павел, який днями вступив на посаду президента.