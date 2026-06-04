Щонайменше 707 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ. Насправді їх більше

4 червня – День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, та Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії.

Радіо Свобода спільно з платформою пам'яті Меморіал опублікувало ряд «історій дітей, яких убила Росія».

Державна платформа «Діти війни» на цей момент повідомляє про 707 загиблих українських дітей і 2548 поранених . Це дані Офісу Герального прокурора України.

«Кожна смерть – дитина, у якої відібрали майбутнє. Росія має понести відповідальність за ці злочини», – сказав президент України Володимир Зеленський.

Серед понад двох десятків загиблих внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки 2 червня по Дніпру і Києву теж є загиблі і поранені діти.

Кожне ім'я в цьому списку – злочин проти людяності, який не має строку давності

Реальні цифри загибелі дітей через війну можуть виявитися більшими, наголошує Міністерство юстиції України, адже встановити точну кількість загиблих і поранених дітей у місцях ведення бойових дій та на тимчасово окупованих територіях наразі неможливо.

Через розв'язану Росією повномасштабну війну українські діти щодня живуть пеербувають під ризиком для життя і здоров'я.

« Сотні загублених дитячих доль, нездійснених мрій, непрожитих щасливих миттєвостей і несправджених батьківських надій . Кожне ім'я в цьому скорботному списку – невимовний біль усієї нації та страшний злочин проти людяності, який не має строку давності. Зло не має залишатися безкарним. Діти повинні зростати у мирі», – йдеться у заяві Мін'юсту.

Україна підтверджує відданість принципам і нормам Конвенції ООН про права дитини, міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права та всіх міжнародно-правових документів, спрямованих на захист дітей під час збройних конфліктів.

За злочини проти дітей має бути неминуча кара

«Участь у злочинах проти дітей має мати неминучі політичні, правові та економічні наслідки. Кожен, хто ухвалював рішення, організовував, сприяв або брав участь у депортації, примусовому переміщенні, незаконному усиновленні, зміні ідентичності, індоктринації чи мілітаризації українських дітей, має постати перед правосуддям », – наголосило Міністерство закордонних справ України у своїй офіційній заяві до Дня вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок російської збройної агресії.

Також МЗС України закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію з метою негайного, безпечного та безумовного повернення всіх незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей. Уповноважена ВР з прав дитини Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення нагадує суб’єктам у сфері медіа про вшанування у червні 2026 року Дня пам’яті загиблих дітей. Для цього радіостанції і телеканали мають формувати сітку мовлення, керуючись Правилами мовлення в дні пам’яті.

« В умовах війни українські діти щодня зіштовхуються з нелюдськими жахами . Вони не можуть спокійно спати у рідних домівках чи гратися у дворі, навчатися у школі чи отримувати кваліфіковану медичну допомогу. Серед найтяжчих правопорушень, вчинених проти дітей внаслідок агресії, – вбивства, викрадення, сексуальне насильство, вербування та використання у воєнних діях. Російські війська свідомо роблять дітей мішенями , через що малеча стає найуразливішою та абсолютно безневинною жертвою війни», – зазначає на своєму сайті Нацрада

з питань телебачення і радіомовлення.

Діти, яких убила Росія

Історії дітей, які загинули внаслідок дій російської армії під час розв'язаної Кремлем повномасштабної війни проти України читайте ТУТ

Наводимо нижче деякі тексти з циклу «Історії дітей, яких убила Росія»: